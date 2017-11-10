أكد مدير قرية صباح الأحمد التراثية سيف الشلاحي ان مهرجان الموروث الشعبي الخليجي الذي سينطلق بالقرية مطلع ديسمبر المقبل ويستمر حتى مارس المقبل سيحفل هذا العام بالعديد من الفعاليات والأنشطة المميزة.

وقال الشلاحي في تصريح لـ «كونا» ان من تلك الفعاليات المسابقات التراثية لهواة التراث أو البرامج الخاصة بزوار القرية من الأسر والشباب والتي ستقام بمشاركة العديد من جهات الدولة. وأضاف ان التسجيل في مسابقات المهرجان سيبدأ الأربعاء المقبل ويستمر حتى 31 الجاري في مقر القرية الواقعة عند الكيلو 59 على طريق السالمي، مضيفا ان اللجنة المنظمة للمهرجان أعدت كل ترتيباتها لاستقبال محبي التراث الكويتي والخليجي والعربي من الكويت ودول الخليج الراغبين بالتسجيل.

وأشار إلى ان مسابقات المهرجان ستشمل فئات الإبل (مزاين وهجيج) والأغنام (مزاين ومراح وإنتاج) والطيور (جمال وسرعة وملواح) والخيل (قدرة وتحمل) وغيرها من المسابقات، متوقعا ان تشهد عملية التسجيل إقبالا كبيرا من هواة التراث، لاسيما من الشباب «الذين باتوا يشكلون العنصر الرئيسي بالمحافظة على تراثنا العربي الأصيل».

وأوضح ان القرية ستقيم أيضا مسابقات رياضية منها ماراثون لرياضة المشي الذي سيقام للمرة الأولى والرماية وكرة القدم وغيرها وكذلك بعض المسابقات الشعبية كفنون الطبخ ومسابقات لكبار السن إضافة لتقديم عروض فولكلورية وفنية ومسابقات للجمهور.

ولفت الى ان إدارة القرية عملت الى جانب تنظيمها المسابقات على توفير سبل الراحة والإمتاع لزوار القرية، حيث تمت زيادة أماكن الاستراحات المخصصة للأهالي في القرية والمساحات الخضراء والأماكن المخصصة لألعاب الأطفال وتوفير عدد كاف من المطاعم المتنوعة ما بين الشعبية والحديثة إضافة الى الكثير من الخدمات.

وذكر ان من أبرز الجهات المشاركة في المهرجان وزارات الداخلية والاعلام والشؤون الاجتماعية والعمل وهيئات الشباب والرياضة والزراعة والثروة السمكية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وغيرها.

وثمن الشلاحي تعاون هذه الجهات مع إدارة القرية والتي تقوم بدور مهم في انجاح المهرجان، داعيا محبي التراث الى المشاركة في المسابقات التي رصدت لها جوائز قيمة للفائزين وكذلك للاهالي للاستمتاع بمرافق القرية.