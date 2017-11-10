دعاء خطاب

علاقة العرب بالخيول الأصيلة متينة على مر التاريخ ولها مكانتها في الأفراح والأتراح بعد الحروب والغزوات.. ولجمالها ونسبها أهمية قصوى.. استطاع العرب ترويضها وكانت جزءا من حياتهم، فكانت خير صديق ورفيق درب، اخلص له، فبادله الشعور نفسه، امتطاه وحارب وغزا، فكان خير معين.. «الخيل معقود في نواصيها الخير».. ومعقود أيضا فيها آمال رعاة وهواة ركوبها بصحتها وسلامتها.. من هنا كان لـ«الأنباء» لقاء مع صاحب أول مستشفى بيطري خاص للخيل في الكويت إبداح الحربش، حدثنا خلاله عن الخدمات العلاجية والمختبرية المتقدمة في مجال الجراحة والأدوية الخاصة بالخيول، والفريق الطبي المتخصص وعن أبرز الأمراض الشائعة والتقنيات الطبية الحديثة، واستخدام ركوب الخيل كعلاج لذوي الإعاقة في الكويت لأول مرة، وتطرق أيضا للحديث عن أنواع العمليات وأسعارها، وأسباب الحظر ورفعه عن استيراد وتصدير الخيول، ورؤيته لمستقبل الفروسية والرعاية البيطرية للخيول في الكويت وكيفية تطويرها.. فإلى التفاصيل:

متى تم تأسيس أول مستشفى متخصص لعلاج الخيول بالكويت - وما الهدف منه؟

٭ كانت البداية في عام 2004 وذلك لحاجتنا لمستشفى تخصصي للخيل، فبدأنا بكادر طبي بسيط ومتواضع ثم افتتحنا الأقسام الثانية، واستعنا بطاقم واسع الخبرة، ما مكن المستشفى من تقديم تشخيص عالي المستوى وعلاج متقدم للخيول وغرف مزودة بأحدث المعدات والأجهزة، التي توفر خدمات علاجية ومختبرية متقدمة في مجال الجراحة والأدوية الخاصة بالخيول.

ما عدد وجنسيات الأطباء والعاملين وهل تتم الاستعانة بخبرات من الخارج؟

٭ يتجاوز عدد العاملين في المركز 60 شخصا منهم 8 أطباء، بالإضافة إلى كادر طبي وفني وكلهم من الجنسيات العربية، ولا يوجد أطباء كويتيون داخل المستشفى نظرا لقلة هذا التخصص، فعدد المختصين في الطب البيطري للخيول داخل مصر 5 أطباء وفي الأردن 2 ومثله في سورية، مقابل عدد كبير من المختصين بهذا المجال في اوروبا، اضافة الى ان الراتب الذي يتقاضاه الطبيب المختص يتجاوز راتب الطبيب البشري.

كيف كان يتم علاج الخيول في الكويت قبل إنشاء المركز؟

٭ على مر التاريخ، ابتكر أصحاب الخيول والأطباء البيطريون سبلا مختلفة لعلاج الجياد الا ان هذه العلاجات تترتب عليها آثار جانبية كيميائية أو فيزيولوجية، وقبل 2004 كان العلاج شعبيا في الكويت، فكان رعاة الخيول يحصلون على نصائح من «السايس» أو استشارات الأطباء البيطريين وعن طريق تبادل الخبرات مع أصحاب الخيول الأخرى، بالوصفات التي قد تنجح وقد تفشل وتموت الخيول المصابة لجهل صاحبها بحالتها وكيفية علاجها، وقديما كان مربو الخيول يتكتمون عن تعرضها لمرض او إصابة تخوفا من أن يقل ثمنها، وكل هذه الطرق التقليدية والمعتقدات البالية تم نسفها واتبعنا اسلوبا علاجيا على أسس علمية ومحترفة.

هل توجد مستشفيات أخرى في الكويت لعلاج الخيول؟

٭ لا يوجد غير هذا المستشفى، وهو غير كاف وتقدمنا للجهات المعنية بطلب توسعة لانشاء مستشفى آخر في الوفرة والعبدلي ولم نحصل على موافقات حتى الان من الجهات الرسمية.

كم بلغت تكلفة المستشفى وهل تلقيت دعما من الدولة؟

٭ لم نتلق دعما من الدولة، وتكلف إنشاء المستشفى مليون دينار والرقم متزايد، اذا كنت لا تريد الثبات عند نقطة ومستوى معين فالأجهزة دائما في تطور ونحن نواكب التطور ونسرع في اقتناء المعدات الحديثة، حتى ان الفريق الطبي يحصل على خبرات حديثة من الأطباء الزائرين من عدة دول كانجلترا وألمانيا وأميركا، مثل علاج الخلايا الجذعية التي بدأناها منذ ثلاث سنوات وأحدث ثورة علاجية هائلة.

العلاج بالخلايا الجذعية

كيف يتم العلاج بالخلايا الجذعيـة للحصـان؟ وهل تعد عملية صعبة؟

٭ كشفت الدراسات عن طريقة جديدة في استخراج الخلايا الجذعية من الدهون المتراكمة بالقرب من ذيل الحصان في عملية بسيطة لا تستغرق سوى دقائق معدودة ولا تتطلب سوى تخدير موضعي وشق جراحي سطحي صغير، ودون أن يشعر بها الحصان مما يوفر لنا مصدرا لا ينضب من الخلايا الجذعية التي تساعد في علاج الإصابات المزمنة لاسيما في العظام والأوتار والتي كانت كفيلة بإنهاء مسيرة أي حصان.

ما أكثر الإصابات انتشارا في موسم مرض الخيل من شهر 11 إلى3؟

٭ من أكثر الأمراض التي تصيب الخيل المغص وانسداد الأمعاء، ويزداد في فترة الصيف نتيجة تناول النشارة وقلة الحركة، ما قد يتطور ويحتاج الى تدخل جراحي، عمليات المغص تتم كل أسبوعين وتستغرق من 3 الى 4 ساعات، كما ان عمليات ولادة الفرس ليست بالأمر السهل لأنها تحتاج الى رعاية في مرحلة الولادة وما قبل الولادة، يليه «الأوتار»، وهو من الأمراض المزمنة في الكويت بسبب زيادة الفيتامينات، والتمرين غير المنظم وحتى تركيب الحدوة بالخطأ ما قد يؤثر في الحصان وهناك أمراض أخرى تصيب الحصان، مثل قطع العصب، والشخرة التي تقلل التنفس وتحدث ضيقا أثناء السباق.

هل يخضع المستشفى لإشراف جهة رقابية؟

٭ يخضع المستشفى لإشراف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ونقدم للهيئة تقارير دورية ويومية بالحالات التي نعالجها، كما أننا نقدم خدمة مميزة منذ 15 عاما، بإشادة الجميع وبالتعاون مع اللجان الدولية الخارجية والمشاركة في المحافل الدولية.

كم تتراوح تكلفة العمليات داخل المركز؟

٭تختلف الاسعار باختلاف الحالة، فعمليات فتح البطن تصل الى 1000 دينار وعمليات الأرحام تتراوح بين 200 و300 دينار، والإصابات تتراوح بين 200 و500 دينار.

أول مركز لعلاج الأطفال المصابين بالتوحد «بركوب الخيل» في الكويت مجاناً

أكد ابداح الحربش أن المستشفى يعد أول مركز لاستقبال أطفال التوحد، وذوي الإعاقة، وأجرى لهم كورسات علاجية وأحرز نتائج جيدة، ولفت الى أن المركز ولا يزال يستقبل الطلبة مجانا.

واضاف: «يوجد مختصون وفرق تطوعية غير ربحية في المملكة العربية السعودية في هذا المجال ولهم انجازات مهمة».

وأشار الحربش الى أن العلاج عن طريق ركوب الخيل، يدمج «الجانب النفسي بالجانب العضوي» لدى المصابين. وهو من الوسائل العلاجية الحديثة نسبيا، والذي بدأ ينتشر أخيرا في علاج الكثير من حالات الإعاقة وأهمها حالات الشلل الدماغي والقلب المفتوح والعديد من الاضطرابات الحركية والحسية سواء.