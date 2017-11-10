عبدالكريم أحمد

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة احترام رجال سلك القضاء للقوانين لاسيما تلك المتعلقة بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.

وكشف المستشار المطاوعة لـ«الأنباء» أن جميع رجال القضاء بمن فيهم الطاعنون على قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد والذي رفضته المحكمة الدستورية أمس الأول، قد تقدموا سابقا بإقرارات بذممهم المالية في المواعيد المحددة والتي كانت قبل الفصل في الطعن الدستوري.

وأشار إلى أن القضاة الطاعنين لم يبتغوا من طعنهم على قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد سوى التحقق من دستورية القانون المطعون عليه حفاظا على الدستور والحقوق الدستورية، مشيرا إلى أنهم حريصون قبل غيرهم على مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.