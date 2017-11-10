مريم بندق

يواصل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك للأسبوع الثاني على التوالي مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة حيث يستقبل منتصف الأسبوع المقبل وفودا نيابية.

وعلى عكس ما يتردد بأن الحكومة الجديدة السابعة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ستعود كما هي من دون أي تغيير على أعضائها، قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان هذا الطرح غير واقعي وإلا فلمَ قدمت الحكومة استقالة أصلا؟

وأكدت المصادر ان التشكيل الجديد يهدف أساسا الى دعم جهود الحكومة المتواصلة في تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد.

وأعربت المصادر عن ارتياحها لإعلان الأغلبية النيابية استعدادها للتعاون مع الحكومة، مؤكدة تطلع الحكومة أيضا إلى التعاون مع مجلس الأمة لمعالجة مشتركة لكل العوامل التي يطرحها البعض ويصفها بالتأزيم حفاظا على المكتسبات الدستورية وتحقيق المزيد من تقدم العملية الديموقراطية التي وصفتها بالمتميزة.

وتوقعت المصادر ان التشكيل الجديد يشهد إعفاء 2 - 3 وزراء والبعض تدوير الى جانب استحداث حقيبة جديدة وذلك في استجابة عملية من الحكومة للخروج من عنق المنحنى التاريخي الذي مرت به السلطتان مؤخرا.

وجددت المصادر الحديث عن بقاء وزراء الأسرة حاملي الحقائب السيادية في مناصبهم.