عبدالله الراكان - عبدالعزيز الفضلي

أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس عن تقديم مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.احمد الأثري استقالته، مشيرا الى ان قبولها سيكون وفق النظم واللوائح المعمول بها ونحن نقوم حاليا بإجراءاتها في هذا الجانب.

وقال الفارس في تصريح لـ «الأنباء» إن د.الاثري وبعد انتهاء فترة عمله مديرا للهيئة في 23 سبتمبر الماضي لم يتم التجديد له، لذلك قام بتقديم الاستقالة، لافتا الى ان الترشيح بدلا منه لن يكون في الوقت الحالي لاسيما أن الوزارة مستقيلة ولكن من خلال وزير التربية القادم سواء كنت انا او غيري.

هذا، وتم تكليف نائبة مدير عام الهيئة للتخطيط والمتابعة د.فاطمة الكندري للقيام بأعمال مدير عام الهيئة لحين النظر في الترشيحات المقبلة.