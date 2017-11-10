أشاد رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر السابق ورئيس الصليب الأحمر الياباني تداتيرو كونوي أمس بإسهامات الكويت المتواصلة في المجال الإنساني في جميع أنحاء العالم.

وأثنى كونوي في تصريح لـ «كونا» عقب لقائه رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر الكويتي د.هلال الساير على دعم الكويت المستمر لبلاده والمساهمات الكبيرة التي قدمتها على مدار الأعوام الماضية، قائلا ان «العديد من المشاريع التي مولتها الكويت في اليابان أنجزت بالكامل».

وأعرب في هذا السياق عن خالص الشكر والتقدير لدعم الكويت أميرا وحكومة وشعبا لبلاده، مؤكدا عمق العلاقات الثنائية ومتانتها بين البلدين الصديقين.

من جانبه، أكد د.هلال الساير في تصريح مماثل لـ «كونا» أهمية توطيد العلاقات بين الجمعيات الوطنية في إطار رفع القدرات ودعم مجالات العمل الإنساني.

وشدد على ضرورة تعزيز مفهوم تبادل الخبرات في مجالات الشباب والتطوع والتدريب المشترك وغيرها من مجالات العمل الإنساني من خلال الزيارات المتبادلة لجمعيات الهلال والصليب الاحمر المختلفة.

وكرم الساير رئيس الاتحاد السابق ورئيس الصليب الاحمر الياباني تداتيرو كونوي تقديرا لدوره خلال فترة توليه رئاسة الاتحاد ودعمه المستمر لجمعية الهلال الأحمر الكويتي.

وشاركت الكويت في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر التي اختتم أعمالها امس الأول بوفد من جمعية الهلال الأحمر يترأسه د.الساير ويضم في عضويته كلا من أمين عام الجمعية مها البرجس ومدير الادارة القانونية وادارة الشباب والمتطوعين د.مساعد العنزي ومدير إدارة المشاريع والعلاقات الدولية د.نيفين يسري.