توفي الممثل الاميركي جون هيلرمان الذي شارك مع توم سيليك في بطولة مسلسل "ماغنوم" الشهير وفي فيلم "تشاينا تاون" لرومان بولانسكي، عن 84 عاما على ما اعلنت ملحقته الاعلامية.

واوضحت لوري دي وال انه توفي الخميس "لاسباب طبيعية" في منزله في هيوستن في ولاية تكساس من دون ان تعطي المزيد من التفاصيل.

واشتهر هيلمان المولود في تكساس والذي عمل بجهد ليتخلص من لكنة هذه الولاية القوية، في دور كبير الخدم البريطاني الانيق هيغنز في مسلسل "ماغنوم" الى جانب توم سيليك في دور التحري الخاص.

وفاز هيلرمان عن دوره في مسلسل "ماغنوم" الذي عرض خلال ثمانية مواسم وكان من الاكثر شعبية في التلفزيون في الثمانينات، بجائزتي "ايمي" و"غولدن غلوب". ومثل هيلرمان ايضا في مسلسلات "موردر شي روت" و"ذي لوف بوت" و "كوجاك".

وبدأ مسيرته الفنية في المسرح قبل ان يلفت نظر المخرج بيتر بوغدانوفيتش في مطلع السبعينات وشارك معه في "واتس آب دوك" و"ذي لاست بيكتشر شو". وصور افلاما ايضا مع ميل بروكس وكلينت ايستوود.