عبدالكريم العبدالله

قام وزير الصحة د.جمال الحربي بزيارة تفقدية مفاجاة لمستشفى الجهراء عصر اليوم لاطلاع على سير العمل والاطمنان على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين حيث امر الحربي باستعجال افتتاح العمليات الصغرى في المستشفى لخدمة المواطنيين واجتمع مع مدير مستشفى الجهراء .دعلي المطيري لحل جميع الصعوبات والمشاكل التي تواجه الطاقم الطبي والفني والاداري.



كما زار وزير الصحة المرضى في الطوارئ والاجنحه والتاكد من التشخيص السليم وصرف العلاج المناسب لكل حاله، و التاكد من توافر جميع المسلزمات الطبية والاجهزة الحديثة في المستشفى.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة زيارات وجولات يقوم بها وزير الصحة ، لتفقد المستشفيات والمراكز الصحية في الكويت والتأكد من توفير خدمة صحية ملائمة للمواطن.