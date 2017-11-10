استثناء المواطنين من رسوم تغيير الحجوزات وأي التزامات مالية تترتب على السفر





أحمد مغربي



في الوقت الذي بدأت فيه شركة الخطوط الجوية الكويتية نقل المواطنين الكويتيين من لبنان بواقع رحلتين اعتبارا من اليوم الجمعة، أعلنت الشركة بأن عملية نقل المواطنين من لبنان تتم بحسب الخطة الموضوعة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية الأخرى.

وأكدت «الكويتية» بأن جميع المواطنين المتواجدين في لبنان يتم استثنائهم من رسوم تغيير الحجوزات وغير ذلك من التزامات مالية قد تترتب على السفر إلى الكويت قبل موعدهم المقرر.



وقالت الشركة في بيان صحافي، ان تعليمات اللازمة أعطيت لمسؤولي وموظفي محطة الكويتية في بيروت لتقديم كل التسهيلات والمساعدة في كل ما يحتاجه المواطنون دون تأخير راجين ممن لديه أي استفسار حول آلية السفر التواصل مع محطة الكويتية في بيروت والتي ستكون تحت خدمة كل مواطن.



وأهابت «الكويتية» بالمواطنين المتواجدين في لبنان حاليا بالمبادرة للتنسيق مع السفارة الكويتية في بيروت أو مكتب الكويتية في بيروت، وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل للسفر إلى الكويت مع الأخذ بالاعتبار بأن الكويتية ستتوقف اعتبارا من يوم الأحد المقبل عن توفير أي رحلات خاصة بإجلاء المواطنين وستستمر بتشغيل الرحلات من وإلى بيروت بحسب جدول التشغيل الاعتيادي حتى إشعار آخر راجين من الجميع التعاون في إنجاح هذه المهمة.