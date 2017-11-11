نقول لسمو الأمير «عُلم ويُنفذ في الحال»

بعد أن نقل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رسالة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لنواب الأمة، صرح عميد عائلة الروضان روضان خالد الروضان بأن رسالة صاحب السمو أمر نافذ لنا جميعا، ونقول لسموه «علم وينفذ في الحال»، كما نؤكد لسموه أن رسالته تعد خارطة طريق لسلطتي الدولة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، وذلك انطلاقا من الحفاظ على وحدة الوطن وتماسك جبهته الداخلية.

وقال عميد عائلة الروضان إن تأكيد صاحب السمو الأمير على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية ورفض الاصطفاف الطائفي والانجرار العاطفي وراء الأزمة الخليجية، يكشف حكمته القيادية ورؤيته الصائبة في أحلك الظروف للوصول بشعبه دائما إلى بر الأمان والحفاظ على أمنه وسلامته، كما أن سمو الأمير شدد على أنه لن يتوانى بحكم مسؤولياته الدستورية في اتخاذ أي قرار في حال اضطر إليه لضمان استقرار البلد وحفظ مستقبل أبنائه، ما يؤكد أيضا حزمه وحكمته في آن إذ يدعو سموه الى ترسيخ التعاون بين السلطتين وعدم الجنوح وراء التصعيد السياسي غير المبرر، متمنيا لسموه التوفيق دائما وأبدا للعمل على استقرار الكويت.

وأضاف الروضان أن سمو الأمير أكد في رسالته لنواب الأمة أن موقف الكويت موقف وسيط حقيقي من الداخل الخليجي نفسه، معني بحل الأزمة بين الأشقاء، وليس طرفا ثالثا بين فريقين، ما يؤكد على هذا النهج الموضوعي والصادق الذي يجب أن نبقي العمل عليه دائما، موضحا ان صاحب السمو الأمير شدد على أهمية الدور الدستوري للنواب تشريعيا ورقابيا، وأهمية التحلي بأخلاق رجال الدولة والاتسام بنضج السياسيين القادرين على تحمل المسؤولية وان يكونوا في مقدمة الصف وقدوة للشعب، ممن يدفعون بالخطاب الوطني الجامع قدما لا خطاب التقسيم والفرقة للوصول بسفينة الوطن إلى بر الأمان والاستقرار الذي ننشده جميعا.