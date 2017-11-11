بسم الله خير ما نبدأ به
قولاً وفعلاً فالله ظاهر
ابن الكويت قد أعز كويته
وقد أرخص الروح لها يغامر
وراح فداء لها صولاً وجولاً
يهاجم فئات المعتدين يخاطر
أنت الكويتي أولى بضبط مسيرة
إذا ما زلت الأقدام.. تبادر
وإذا ما دعتك السانحات لفرصة
فأنت سديد القول به تجاهر
أنتم الشعب والأهلون إمرتكم
باختيار أهل العزم فأتمروا
ليشهد التاريخ حماة الديار
توقدوا عزماً وقد شهروا
هو الأمير وقد أدار بحكمة
زمام الأمور كما السيف باتر
فقد تلقى العلوم في جامعات
أشادت له بأنه العالم الظافر
ضابطاً مكانه في كل مجلس
يقول الحق والمخالف قاصر
إن علمي به أن علمت سيرته
إذا هو قائد به يتفاخر
لمن هم الصناع لمجد أمتهم
لمن منهم تستحدث البوادر
لمن في عيونه آفاق مستقبل
يرنو إليه الرجال الضمائر
وأنتم على علم بمن أولاكم
ثقة ومن هو للأمانة قادر
وأنتم الجابرون لكل كسيرة
ولصباح أنتم حماة أكاسر
وأنتم العادلون في كل مطلب
وأن أهل العدل هم الأكابر
وأنتم الراغبون لكل مسرة
وأنتم الساترون لتلكم السرائر