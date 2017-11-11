عبدالعزيز الفضلي

أقامت اللجنة الاجتماعية لرئيس مجلس الأمة م.مرزوق الغانم حفلا تكريميا للطلبة الفائقين بمختلف المراحل الدراسية وذلك جريا على عادتها كل عام.

وقالت نائب رئيس اللجنة جميلة البغدادي ان هذا الحفل من ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها اللجنة بهدف تحقيق التواصل الاجتماعي وتشجيعا لابنائنا الطلبة لمواصلة تفوقهم الدراسي، مشيرة الى ان الفائقين ثروة وطنية تحتاج الى ان تحاط بكل مقومات الرعاية والعناية فهم سيكونون بإذن الله من اعمدة المجتمع الراسخة.

وأضافت البغدادي ان الهدف من تكريمنا للفائقين هو التقدير لما حققوه من تقدم في شرف العلم ليتحول عملا نافعا يستهدف مرضاة الله ثم خدمة المجتمع وتقديم الخير فيه، معربة عن بالغ شكرها وتقديرها لاولياء الامور على ما بذلوه من جهود طيبة كان حصادها تفوق ابنائهم ووصولهم لهذه المكانة المشرفة، متمنية لهم مزيدا من التفوق والنجاح في السنوات المقبلة.

وكان الحفل قد شهد تكريم 279 طالبا وطالبة منهم 167 في المرحلة الابتدائية و63 في المتوسطة و58 من المرحلة الثانوية.