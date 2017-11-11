أقامت إدارة العلاقات العامة بجمعية النجاة الخيرية بالتعاون مع معهد «كامز» ورشة عمل بعنوان «مهارات العمل القيادي»، استفاد منها مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام وعدد من موظفي الجمعية.

وفي هذا الصدد، قال مدير العلاقات العامة بجمعية النجاة الخيرية المحامي عمر الشقراء إن الجمعية تحرص على تنمية مهارات العاملين، وخلال هذه الورشة تم إطلاع المشاركين على المهارات الأساسية للعمل القيادي ومن أهمها القدرة على التواصل الناجح، والإنجاز، وتخصيص وقت للتخطيط ورسم الاستراتيجيات، والتدرج، وعدم التسرع في تحقيق المكاسب.

وأضاف أن الورشة حظيت بتفاعل مميز من قبل المشاركين الذين أثنوا على مستوى الورشة وقدرات المحاضر، وأعقبها توزيع شهادات معتمدة من معهد كامز.