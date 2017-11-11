أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م.فريد عمادي خلال خطبة الجمعة بمسجد الراشد بمنطقة العديلية امس أن كل ما يؤدي إلى ائتلاف القلوب ومودتها واجتماع النفوس وتآلفها ومحبتها مطلب شرعي وكل ما يسبب تباعد القلوب وتنافرها واختلاف الكلمة وتفرقها وشق الصفوف وتمزقها أمر محرم.

وأضاف ان الواجب على كل فرد منا أن يغذي ما يزيد في المحبة والإخاء ويجمع الشعوب على كلمة سواء. وأن يبتعد عن أسباب الفتنة والتناحر والتهاجر وألا يخوض في أمور لا تعنيه.

وشدد عمادي على ان المجتمع الكويتي مسالم بطبعه محب لمن حوله متمسك بثقافته وعاداته الأصيلة التي تنبذ الخلافات المذهبية والنعرات الطائفية فمصالح الوطن والبلد تسبق مصالح الوالد والولد. وأوضح ان من أهم ما يحفظ القوة ويبقي الوحدة التمسك بدين الله عز وجل كتابا وسنة علما وعملا. محذرا من أن يكون أحدنا أداة طيعة ينقل من خلالها أخبار كاذبة ودعايات مغرضة وقصص مفتراة وفتن وإشاعات.

وأكد عمادي ان إثارة الفتن والعصبيات وإذكاء نار الفرقة والانقسامات من أخطر المكايد والمؤامرات، ولنكن ضد كل شر وباطل ومنكر يغرق وحدتنا أو يمزق لحمتنا ويذهب بأمننا وإيماننا. وختم عمادي خطبته بالتأكيد على اننا جميعا في مركب واحد إن نجا نجونا جميعا وإن غرق هلكنا جميعا والله يتولى عباده المؤمنين.