المنتدى بحث قضية تأثير التكنولوجيا وكيفية الاستفادة منها

أكد وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب المساعد لقطاع تنمية الشباب مشعل السبيعي ان الكويت رائدة في منظومة العمل الشبابي وذلك بتوجيهات سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد. جاء ذلك في تصريح ادلى به رئيس وفد الكويت الى «منتدى شباب العالم» في ختام اعمال المنتدى.

وقال ان توجيهات صاحب السمو الأمير والنهج الذي تنتهجه وزارة الدولة لشؤون الشباب في فتح مساحات للشباب الكويتي واتاحة الفرصة لهم لتقديم افكارهم ومبادراتهم وابراز طاقتهم الإبداعية وتميزهم احد السبل التي تساهم في تنمية قدرات وامكانات الشباب.

وثمن السبيعي دور الافكار الابداعية للشباب الكويتي ورؤاه في حل جملة من القضايا التي تواجه المجتمع والمساهمة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وحول ما خرج به المنتدى قال السبيعي انه اتاح لشباب العالم فرصة جيدة ومناسبة للتحدث عن اهم القضايا التي تواجههم لاسيما في المرحلة الراهنة التي تمر بها دول العالم اجمع فضلا عن سبل اشراك الشباب في الدور الريادي الذي يجب ان يلعبه الشباب في بناء مستقبل واعد.

وذكر السبيعي ان المنتدى بحث قضية تأثير التكنولوجيا وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة واشراك الشباب في هذا الجانب لتحقيق الابتكار والابداع والانطلاق بمفهوم جديد يركز على الاقتصاد المعرفي.

وقال ان من اهم محاور المنتدى تأهيل القيادات الشبابية واشراكها في اتخاذ القرار، مشيرا الى نموذج البرنامج الرئاسي المصري لتأهيل وتدريب القيادات الشابة والذي وضع بشكل منهجي واكاديمي اضافة الى التدريب العملي والميداني الذي يتلقاه الشباب خلاله.

واشار الى «نموذج محاكاة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة» ضمن فعاليات المنتدى اتاح الفرصة لشباب العالم للمشاركة بآرائهم بشأن الاولويات في القضايا المطروحة على الساحة العالمية ولعل أهمها الارهاب والتطرف والتي تحتاج الى تكاتف دول العالم لمحاربتها وتحقيق الاستقرار والامان للجميع.