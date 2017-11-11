أعلن مدير معرض الكويت الـ 42 للكتاب سعد العنزي انه سيتم رفع تطبيق لفهرس المعرض على الهواتف الذكية بنظامي التشغيل (اندرويد ـ اي او اس) وتوفير خدمة الاستعلام الآلي للكتب ودور النشر.

وقال العنزي في تصريح ان ادارة المعرض المقرر انطلاقه في 15 الجاري ستوفر الكثير من الخدمات الاخرى للجمهور منها توفير نسخة ورقية للفهرس في جناح المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وخدمة الإنترنت في مختلف صالات المعرض.

واضاف انه سيشارك في المعرض الذي يقام على ارض المعارض الدولية بمنطقة مشرف حتى 25 الجاري 482 دار نشر تمثل 30 بلدا وتقدم أكثر من 11 ألف عنوان جديد.

واكد ان المعرض يبرز الدور الثقافي للكويت باعتباره فرصة يلتقي من خلالها المسؤولون عن الشأن الثقافي وصناع الكتاب والأدباء والمثقفون، مشيدا برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وتنظيم المجلس الوطني لهذا المعرض.

وقال ان هذا المعرض الذي يعد من المعارض العربية المهمة يعتبر ثاني أقدم المعارض العربية للكتاب والذي يحرص الناشرون العرب على المشاركة فيه والالتقاء بالقراء الكويتيين والمقيمين، مشيرا الى ان نسخته لهذا العام تحمل دلالة خاصة وذلك لأن الكويت تحتفل هذا العام بكونها «عاصمة الشباب العربي 2017».

واشار العنزي الى حرص الأمانة العامة للمجلس الوطني على خلق جو من الإثراء الأدبي والثقافي والمعرفي بين الناشر والقارئ عن طريق اقامة انشطة ثقافية مصاحبة للمعرض إضافة إلى تنشيط الحركة الاقتصادية لصناعة الكتاب محليا وعربيا.

وحول المشاركات الجديدة هذا العام لفت العنزي الى مشاركة حوالي 50 دار نشر متميزة لأول مرة في معرض الكويت وهي من مختلف الدول العربية وبعض الدول الأجنبية. وقال ان معرض هذا العام يحفل ببرنامج ثقافي متنوع مواكب للحركة الأدبية والثقافية في الكويت ويتضمن البرنامج المقام في المقهى الثقافي في الصالة رقم 6 محاضرات وورش عمل وأمسيات فكرية وعروضا مرئية.

وبين انه من ضمن البرنامج ستقيم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي المهرجان العلمي (الجاحظ وكتاب الحيوان) طوال فترة المعرض وهو مهرجان علمي تثقيفي مميز وسيتم ايضا تنظيم معرض للتصوير الفوتوغرافي يشارك فيه أكثر من 100 مصور من الشباب والهواة والمحترفين اضافة الى معرض «الكاريكاتير» ويضم عددا كبيرا من المشاركين.

وذكر العنزي انه سيتم أيضا تنظيم معرض للأختام (حضارة دلمونية) وصور للقطع الأثرية يصاحبه ورشة عمل للأطفال عن تلك الأختام وصناعتها فيما سيتخلله احتفالية باختيار الكويت عاصمة للشباب العربي 2017 بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون الشباب.

وأوضح انه تم تخصيص صالة رقم 5 لدور النشر العربية بينما ستكون صالة رقم 6 لدور النشر المحلية والخليجية والاجنبية اضافة الى المقهى الثقافي، اما الصالة رقم 7 فستكون مخصصة للاطفال ودور النشر الخاصة بهم.