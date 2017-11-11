تنطلق اليوم السبت فعاليات ملتقى مبادرات الشباب التطوعية والإنسانية الدورة الثانية بحضور مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الإنسانية الشيخة حصة آل ثاني، وبالشراكة مع وزارة الإعلام ووزارة الشباب والمعهد العربي للتخطيط والهيئة العامة للشباب والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والجمعية الكويتية للإعلام والاتصال، بالإضافة إلى عدد من الجهات الحكومية والخاصة بهدف تعزيز العمل التطوعي من خلال تأسيس مركز إقليمي مقره الكويت لتحقيق الاتصال بين المنظمات والمتطوعين عبر المشاركة الفعالة، وتوجيه الشباب نحو فرص التطوع، وتعرف الفرق على شركاء لترى ما إذا كان يمكنك التطوع أو تقديم المساعدة في واحد من مشاريع العمل الاجتماعي الخاصة بهم.

وتقدم ما يزيد على 800 فريق تطوعي من أصحاب المبادرات من جميع أنحاء الوطن العربي للمشاركة بالملتقى منذ الإعلان عن انطلاقه، ومن المقرر تأهل 90 مبادرة منهم للتصفيات النهائية والتي من المقرر أن تعلن عنهم لجنة التحكيم خلال حفل الافتتاح، علما أن الدعوة عامة لجميع الراغبين في المشاركة في فعاليات الملتقى.

ومن المقرر أن ينطلق الملتقى في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم بقاعة الجهراء بفندق جي دبليو ماريوت الكويت، حيث يتم افتتاح معرض المبادرات التطوعية في تمام الساعة 10 صباحا، وستعقد ندوة «حياتي في العمل التطوعي» في الساعة 12، ويشارك فيها أصحاب المبادرات لعرض تجاربهم إضافة إلى مجموعة من المتخصصين في العمل التطوعي.

وسيقام حفل توزيع الجوائز في 7 مساء، لتكريم عدد من المبادرات المؤهلة من قبل لجنة التحكيم.