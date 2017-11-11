قامت جمعية الهلال الاحمر بعدد من العمليات الدقيقة والنادرة الى جانب توفيرها لأطراف صناعية ومستلزمات طبية لعشرات الاطفال الفلسطينيين للتخفيف من معاناتهم.

وقالت ممثلة جمعية الهلال الاحمر الكويتي في فلسطين رضا خضر في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا): إن جمعية الهلال الاحمر قامت بتقديم مساعدات طبية عاجلة لعشرين طفلا فلسطينيا من كافة الاراضي الفلسطينية واجراء عمليات دقيقية ونادرة وصعبة.

وأوضحت خضر ان مساعدة الهلال الاحمر شملت عشر حالات بقطاع غزة اضافة الي عشر حالات اخرى بالضفة الغربية والقدس وتنوعت بين زراعة قرنيات للعين وتقديم سماعات خاصة لبعض الاطفال الذين يفتقدون حاسة السمع الى جانب معالجة حالات اخرى من بينها زراعة غرسة قوقعة الاذن وزراعة كلى وعلاج تكسر العظام والحروق.

وذكرت انه رغم المبادرات والمشاريع والمساعدات التي تصل الى فلسطين الا انها لا تكفي لعلاج جميع المرضى بسبب الأعداد الكبيرة التي فقدت اطرافها من قبل الاحتلال الاسرائيلي مؤكدة ان جمعية الهلال الاحمر الكويتي تستجيب لكافة الدعوات المقدمة اليها لتلبية احتياجات المرضي.

من جهتها قالت مديرة دائرة البرامج والمشاريع في مستشفى الخدمة العامة بقطاع غزة منال صيام في تصريح صحافي مماثل لكونا إن الكويت الشقيق ساهمت وتبرعت للعديد من الجرحى الفلسطينيين الذين أصيبوا خلال الحروب الاسرائيلية الثلاثة على قطاع غزة وخاصة جرحى العدوان الاخير على قطاع غزة.

واضافت صيام ان الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة في صيف عام 2014 اسفرت عن اصابة 250 شخصا في العيون منهم 44 فلسطينيا تم استئصال عيونهم.