عبدالله الراكان

أكد مسؤول العلاقات العامة في السفارة الأميركية في الكويت شارلز كول أن فرقة القوات المسلحة الأميركية «armored groove» يعود تاريخها الى 1943، موضحا أن السفارة الأميركية في الكويت تقيم اكثر من فعالية ثقافية لتعريف المجتمع الكويتي على الثقافة الأميركية وموسيقى الجاز والكنتري الاميركية.

واضاف كول في تصريح لـ «الأنباء» خلال الحفل الموسيقي الذي اقامته الفرقة مساء أول من أمس في ارجان البدع أن الملحقية الثقافية الاميركية في الكويت حريصة على اقامة هذه الفعاليات التي توضح ثقافة المجتمع الاميركي، مضيفا ان هذه هي المرة الاولى التي تحيي فيها الفرقة الحفلات في الكويت، مشيرا إلى ان الملحقية الثقافية الاميركية اقامت اكثر من فعالية خلال الاسبوع الماضي، لافتا إلى أنه عند وجود اي فرقة موسيقية اميركية في الكويت السفارة تنسق لعمل الحفلات الموسيقية، مضيفا في الوقت نفسه أن بإمكان الجمهور الكريم الحريص على متابعة الانشطة الثقافية في الملحقية الثقافية الأميركية متابعة حسابنا على موقع انستغرام usembassyq8