أسامة أبوالسعود

كشف وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م.فريد أسد عمادي أن اجتماع يوم الاثنين المقبل بوزارة الأوقاف يضم وزارة الأوقاف والبلدية ولجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة التابعة لمجلس الوزراء، وذلك لاختيار أول ١٧ موقعا لمساجد الشنكو غير المرخصة للبدء في عملية هدمها وإعادة بنائها بالهيكل الخرساني الجاهز.



وقال م.عمادي في تصريحات لـ«الأنباء» إن «التكلفة التقديرية لهدم وإعادة بناء الـ ١٧ مسجدا تبلغ مليون دينار وهي تبرع من الأمانة العامة للأوقاف بواقع ٦٠ ألف دينار لكل مسجد».



وعن الحصر الشامل لأعداد تلك المساجد غير المرخصة، قال م.عمادي انها تبلغ ١١٠ مساجد بمختلف مناطق الكويت، موضحا انه سيتم هدمها وإعادة بنائها بنظام الخرسانة الجاهزة على مراحل تبدأ بـ١٧ مسجدا.



وأعلن م.عمادي انه سيتم طرح مناقصة التنفيذ بين الشركات وستتم الترسية على الشركة التي تنطبق عليها الشروط والمواصفات الفنية فور الانتهاء من استخراج التراخيص من البلدية.