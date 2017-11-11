يشارك معهد الكويت للأبحاث العلمية في فعاليات «المنتدى العالمي للعلوم 2017» المنعقد في الأردن وفي المعرض المقام على هامشه لعرض أنشطته وانجازاته وتبادل الخبرات مع المؤسسات العلمية والبحثية المشاركة في المنتدى.



وقال مدير قطاع العلوم والتكنولوجيا في المعهد د.مانع السديراوي لـ«كونا» ان وفد المعهد يشارك في جلسات المنتدى وفي مختلف فعالياته لمتابعة مستجدات العلوم والتكنولوجيا التي تطرح من خلال علماء وباحثين وأكاديميين يشاركون في المنتدى وعددهم نحو ثلاثة آلاف شخص يمثلون 140 بلدا.



وأكد السديراوي في الوقت نفسه أهمية مشاركة المعهد في فعاليات المنتدى لتبادل الخبرات وعرض إنجازات المعهد وأنشطته في مجال البحث العلمي.



من جانبها، قالت مشارك أبحاث في مركز أبحاث البترول في المعهد

م. فاطمة جاسم لـ«كونا» ان وفد المعهد يعرض خلال مشاركته دور المرأة الكويتية وانجازاتها في قطاع العلوم والتكنولوجيا كما يظهر دور المعهد ومخرجاته من النساء العالميات في مختلف التخصصات العلمية.



وأكدت أهمية المشاركة في المنتدى «للوقوف على خبرات وآراء التجمع النسائي وتأثيره العالمي في قطاع العلوم والتكنولوجيا»، مشيرة الى ان المعهد يشارك في المعرض بجناح يشتمل على إنجازات المعهد ودور المرأة في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا.



كما أكدت تفوق المرأة الكويتية في قطاع العلوم والتكنولوجيا «بفضل الدعم الذي تقدمه الحكومة للنساء في هذا القطاع ومساواتها بالرجل في الفرص والرواتب».



بدورها، أكدت الباحثة في المعهد شريفة الفضالة في تصريح مماثل أهمية المشاركة في المنتدى لعرض إنجازات المعهد الذي يحتفل بذكرى خمسين عاما على إنشائه واطلاع المشاركين على إصداراته البحثية والعلمية والتركيز على دور المرأة في هذا المجال.