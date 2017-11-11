استقبل محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي حمود الرومي يرافقه مدير إدارة المشاريع الخيرية بالجمعية صالح العويشير.



وأشاد الحمود بالدور الذي تضطلع به جمعية الإصلاح الاجتماعي في دعم وتعزيز القيم والمبادئ الدينية والعمل على تكريسها في المجتمع، لافتا إلى أن تاريخ حركة الإصلاح حفل بالكثير من الإسهامات الفاعلة التي تركت بصمات ايجابية على سلوك أفراد المجتمع فضلا عن نجاحها في تعزيز روح التكافل الاجتماعي.



من جانب آخر استقبل الشيخ فيصل الحمود رئيس مجلس إدارة نادي فروسية الفروانية مبارك الديحاني ونائبه فهد الجنفاوي وأمين السر محسن البتال.



وتناول اللقاء الحديث حول استعدادات النادي لبدء الموسم الرياضي، حيث أبدى المحافظ استعداده لتذليل كل العقبات للوصول برياضة الفروسية إلى مراحل متقدمة، مشيرا إلى أن النادي يشكل إضافة بارزة لرياضة التراث.



كما استقبل الحمود الكاتبة والأديبة ليلى محمد صالح، حيث أهدت المحافظ نسخة من كتاب «شموس لا تغيب» ونسخة أخرى من كتاب «الإبداع الروائي الكويتي عند المرأة»، حيث ثمن المحافظ بما تضمنه الكتابان من معلومات قيمة، متمنيا للكاتبة دوام التوفيق والنجاح.