عادل الشنان



عقدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اجتماعا مشتركا ضم ممثلي الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة الأراضي والإسكان الكورية تناول سبل التعاون والتنسيق لمشروع مدينة جنوب سعد العبدالله الذي يقام بالشراكة بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومؤسسة الأراضي والإسكان الكورية.



وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن الاجتماع بحث التنسيق والتعاون والاستفادة من مدينة جنوب سعد العبدالله باعتبارها أول مدينة ذكية في الكويت وتحويلها إلى بيئة جاذبة ومركز عالمي في مجال تقنية المعلومات.



وأشار البيان إلى أن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات أبدت اهتمامها بالدخول في مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله بما يحقق أهدافها لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين والجهات الحكومية والقطاع الخاص في الكويت بالتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومؤسسة الأراضي والإسكان الكورية.



وعبرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى تطلعها للتعاون مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بما يتماشى مع توجهاتها لإيجاد موارد دخل بديلة للدولة وتوفير بيئة مناسبة تخلق فرص عمل للشباب وترفع مستوى معيشة المواطنين وهو ما ينسجم مع أساس الشراكة مع مؤسسة الأراضي والإسكان الكورية في تخطيط وتصميم وتنفيذ مدينة جنوب سعد العبدالله.