أشار رئيس الهيئة الإدارية لفرع الجهراء التابع لجمعية إحياء التراث الإسلامي د.فرحان الشمري إلى دور فرع محافظة الجهراء في رعاية النشء والشباب في المجتمع الكويتي من خلال مركزي التراث الذي يعتني بالصغار، ومركز أهل القرآن الذي تنصب جهوده في حفظ أوقات الشباب المسلم واغتنامه في تحفيظ القرآن الكريم عبر منهج وسطي نقتفي فيه أثر النبي ژ والصحابة رضوان الله عليهم في فهمه وتدبره.



ولفت إلى جهود جمعية إحياء التراث الإسلامي بمحافظة الجهراء في العناية بكتاب الله من خلال هذه المراكز القرآنية التي بدأنا بفضل الله نجني ثمارها، ونحصد عطاءها بتكاتف الجميع من أولياء الأمور إلى المعلمين إلى القائمين عليها، شاكرا لتلك الجهود ومثنيا عليها.



وبين الشمري من خلال حفل أقيم لدعم هذه المراكز القرآنية وتشجيعا لها أن مركز أهل القرآن مؤخرا وبفضل الله حقق 3 من طلابه إجازة السند المتصل إلى النبي ژ برواية حفص عن عاصم، حيث قرأ هؤلاء الطلبة على الشيخ القرآن كاملا غيبا تجويدا وإتقانا.



وعلى صعيد الرحلات الخارجية المتعلقة بحفظ القرآن الكريم، أشار الشمري الى أن هذه الفكرة انطلقت من الشيخ عبدالعزيز الهدة، رحمه الله، منذ 16 عاما، حيث يذهب مجموعة من الطلبة إلى رحاب الله في مكة المكرمة، أو إلى المدينة النبوية برعاية وإشراف جمعية إحياء التراث الإسلامي، حيث يقيمون أشهرا عدة لحفظ عدة أجزاء، وقد كرمنا مؤخرا ثمانية عشر طالبا مكثوا في المدينة النبوية لتحقيق هذا الهدف السامي.



وأكد الشمري أن البرامج القرآنية لا تقتصر على أيام محددة في السنة، فقد قمنا باستغلال فترات العطل لأبنائنا الطلبة من خلال الدورة المكثفة القرآنية التي انضم لها ثمانون طالبا بمختلف الأعمار، وأقيمت في مسجد عقلا الظفيري بالجهراء.



وختم الشمري تصريحه بشكره لجميع الداعمين والمحسنين من أهل الخير الذين وقفوا خلف هذه البرامج القرآنية، والتي لم تكن لتتحقق إلا بفضل الله ثم بفضل عطائهم.