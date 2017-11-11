اعلنت الهيئة العامة للبيئة عن القيام بجولات ميدانية لمراقبة وتقييم الوضع البيئي للمناطق البرية خلال موسم التخييم الحالي.



وتم رصد بعض التجاوزات والتي تعتبر مخالفة للمادة (40) من القانون والتي تنص على أنه «يحظر على كل من يرتاد المناطق البرية بقصد اقامة المخيمات أو لأي غرض آخر القيام بأي نشاط من شأنه الاضرار بالتربة أو التأثير على خواصها الطبيعية أو تلويثها على نحو يؤثر على قدرتها الانتاجية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الواجب التقيد بها».



تهيب الهيئة العامة للبيئة رواد المخيمات الى ضرورة الالتزام بقانون حماية البيئة وعدم التخييم قبل بدء موسم التخييم ١٥ نوفمبر الجاري والالتزام بالتعميم الاداري الصادر من بلدية الكويت. علما بأن البلدية تقوم بحملات تفتيشية وإزالات فورية منها بر جويهل والهجن وعدد من مناطق التخييم.