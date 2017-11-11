أعلن رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أ.د مبارك الذروة عن إغلاق باب التسجيل للترشح لعضوية الهيئة الإدارية للرابطة للدورة النقابية الجديدة 2017/2019 .

وقال ، د.الذروة أن عدد من تقدم من الزملاء لعضوية الهيئة الإدارية بلغ 17 مرشحا، وهم حسب أسبقية التسجيل كالتالي، تقدم عن كلية التربية الاساسية 7 مرشحين وهم د. عبدالرحمن يوسف العلي، د. يوسف مسعد العنزي، د. سليمان شلال السويط، د. بدر نادر الخضري، د. محمد فيصل القطان، د. جنان سالم الحربي، د. حسن عطيه أحمد.



وأوضح د. الذروة أن عدد الزملاء المرشحين عن كلية الدراسات التكنولوجية 5 مرشحين وهم كل من د. خالد عبدالعزيز العوضي، د. عبدالله محمد العجمي، م. فواز عزيز الرشيدي، م. رعد ابراهيم الصالح، د. وليد عبدالغفور العوضي، مشيرا إلى أن عدد زملائه المرشحين عن كلية الدراسات التجارية بلغ 4 مرشحين وهم كل من أ. حسين أحمد الكندري، د. فارس مناحي المطيري، أ. بشار ناصر العثمان، د. فارس محمد العجمي، بينما ترشح عن كليتي العلوم الصحية والتمريض د. أحمد راشد الهيفي وبعد إغلاق باب الترشح يعد د. أحمد الهيفي عضوا للهيئة الإدارية بالتزكية لعدم ترشح أحد من زملائه بكليتي العلوم الصحية والتمريض.

وأشار د. الذروة إلى أن انعقاد الجمعية العمومية العادية للرابطة سوف يكون في تمام الساعة 6.30 من مساء يوم الأحد الموافق 26/11/2017 ، وتجرى عملية الانتخابات يوم الاثنين الموافق 27/11/2017 متمنيا السداد والتوفيق لجميع زملائه المرشحين لنيل ثقة زملائهم أعضاء هيئة التدريس وأن يعينهم الله تعالى على حمل تلك الأمانة ليكونوا عند حسن ظن زملائهم أعضاء هيئة التدريس بالكليات التطبيقية.