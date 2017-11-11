أفاد بيان للدفاع المدني في البحرين اليوم السبت بأن السلطات سيطرت على حريق ناجم عن انفجار في خط أنابيب نفطي.



وذكر البيان الذي نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أن شركة نفط البحرين (بابكو) "قامت بغلق عملية تدفق النفط في الأنبوب المشتعل".

وأضاف البيان أن الدفاع المدني يعمل على إجلاء سكان المنطقة المحيطة بموقع الحريق قرب قرية بوري التي تبعد نحو 15 كيلومترا عن العاصمة المنامة.

ولم يتضح سبب الحريق لكن شاهدا قال إنه أدى إلى انفجار خط الأنابيب.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أعلنت أمس الجمعة، ان انفجارا أسفر عن نشوب حريق بأحد أنابيب النفط بالقرب من قرية (بوري) دون وقوع أي إصابات.



وأضافت الوزارة في بيان صحفي بثته على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) التابع لها ان الدفاع المدني يباشر السيطرة على الحريق والوقوف على ملابساته، وقالت لداخلية إلى أن الشوارع المحيطة بمكان الحريق ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر.