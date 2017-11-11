قال وكيل وزارة الاعلام المساعد لشؤون الاذاعة الشيخ فهد مبارك الصباح ان دولة الكويت حصدت 45 ميدالية ذهبية وفضية من جوائز مونديال القاهرة للأعمال الفنية والاعلام محتلة بذلك المركز الاول.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ فهد المبارك أمس الجمعة في ختام اعمال الدورة السادسة للمونديال والتي عقدت تحت شعار (لن يكسرنا الارهاب).

وأهدى فوز الكويت بالمركز الأول بالمونديال الى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء وللشعب الكويتي.



وأوضح الشيخ فهد المبارك أن دولة الكويت شاركت في فعاليات المونديال ب52 عملا اذاعيا وتلفزيونيا مؤكدا أن المنافسة مع الدول المشاركة كانت "شريفة جدا".

وأشاد في هذا الصدد بالجهود الكبيرة التي بذلها العاملون في وزارة الاعلام في الاعداد للأعمال المشاركة مشيرا الى أن التحضير للمونديال استمر لمدة ستة أشهر كاملة.

وأضاف أن مونديال القاهرة للأعمال الفنية والاعلام يشهد تطورا مستمرا من حيث التنظيم والفعاليات الى جانب عدد الأعمال المشاركة سواء كانت اذاعية أو تلفزيونية مشيرا الى التواصل والتعاون المستمر مع رئيس المونديال ورئيس اتحاد المنتجين العرب ابراهيم أبو ذكري في هذا الشأن.

وشاركت دولة الكويت في فعاليات المونديال بوفد ترأسه الشيخ فهد مبارك عبدالله الاحمد الصباح وضم كلا من مدير ادارة البرنامج العام في اذاعة دولة الكويت سعد الفندي ومدير ادارة التنفيذ والتشغيل بالقناة الاولى في تلفزيون دولة الكويت مشاري البعيجان.