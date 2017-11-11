تركزت في الأراضي الفلسطينية وتونس وبنغلاديش وسريلانكا وقرغيزستان وتنزانيا

"الهلال الأحمر"تبرع لأكثر من 20 جريحا ًمن جرحى الحرب على قطاع غزة عام 2014

منحة بقيمة 1.7 مليون دينار تونسي للمساعدة في ترميم 12 مدرسة تونسية

800 سلة غذائية ومواد "مطبخ" و"تنظيف" تم توزيعها بالتعاون مع "الصليب الاحمر" في سيرلانكا

واصلت المؤسسات والهيئات الكويتية الأسبوع الماضي نشاطها المتجدد في تقديم المساعدات الانسانية للاجئين والنازحين والمحتاجين بالمنطقة في اطار جهود دولة الكويت المستمرة في هذا الشأن.

وتركزت المساعدات التي قدمتها الكويت خلال الأسبوع المنتهي أمس الجمعة في الأراضي الفلسطينية وتونس وبنغلاديش وسريلانكا وقرغيزستان وتنزانيا وتنوعت بين الاغاثية والإيوائية والصحية والغذائية والتعليمية.

وبداية بالأراضي الفلسطينية أعلنت جمعية الهلال الاحمر الكويتي امس الأول الخميس اجراءها عددا من العمليات الدقيقة والنادرة الى جانب توفيرها لأطراف صناعية ومستلزمات طبية لعشرات الاطفال الفلسطينيين للتخفيف من معاناتهم.

وقالت ممثلة الجمعية في فلسطين رضا خضر ، إن الهلال الاحمر الكويتي قدم مساعدات طبية عاجلة لعشرين طفلا فلسطينيا من جميع الاراضي الفلسطينية كما اجرى عمليات دقيقية ونادرة وصعبة.

وأوضحت خضر ان مساعدة الهلال الاحمر الكويتي شملت عشر حالات بقطاع غزة اضافة الى عشر حالات اخرى بالضفة الغربية والقدس.

من جهتها قالت مديرة دائرة البرامج والمشاريع في مستشفى الخدمة العامة بقطاع غزة منال صيام ،إن الكويت تبرعت للعديد من الجرحى الفلسطينيين الذين أصيبوا خلال الحروب الاسرائيلية الثلاث على قطاع غزة وخاصة جرحى العدوان الاخير على قطاع غزة.



واوضحت صيام ان الهلال الأحمر الكويتي ساهم بشكل كبير بالتبرعات من إجراء العمليات للمصابين حيث تبرع لأكثر من 20 جريحا من جرحى الحرب الأخيرة على قطاع غزة عام 2014.



وتوجهت في هذا السياق بالشكر لدولة الكويت وعلى رأسها سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد، والحكومة الكويتية والهلال الاحمر الكويتي والشعب الكويتي على الدعم اللامحدود للشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة.

مساعدات تعليمية

وفي تونس أعلنت الكويت الثلاثاء الماضي تقديم منحة بقيمة 7ر1 مليون دينار تونسي (8ر672 ألف دولار) للمساعدة في ترميم 12 مدرسة تونسية.

جاء ذلك خلال لقاء سفيرنا لدى تونس علي الظفيري مع وزير التربية التونسي حاتم بن سالم حيث اتفقا على تخصيص المنحة المقدمة من لجنة المساعدات الخارجية التابعة لمجلس الوزراء لترميم 12 مدرسة وتجديدها في محافظتي القيروان وسيدي بوزيد وسط البلاد.

وقال السفير الظفيري ، إن الكويت ستعمل أيضا بعد استكمال اعمال الترميم على تجهيز هذه المدارس بأحدث وسائل التعليم التكنولوجية والأجهزة والمعدات معربا عن الاستعداد لدراسة وبحث تمويل مشاريع أخرى لصالح المدارس والجامعات التونسية.

وجاء ذلك بعدما قدمت جمعية العون المباشر الكويتية السبت الماضي منحا دراسية الى 130 طالبا تونسيا لاتمام دراستهم في مبادرة وصفها السفير الظفيري بأنها تعكس العلاقات الوطيدة بين الكويت وتونس.

من جهته قال رئيس مكتب الجمعية في تونس سعد المدلل،إنه تم تأسيس المكتب في عام 2012 بهدف تقديم مساعدات مالية وعينية للمحتاجين في المجالات الاجتماعية والتنموية والتربوية والصحية.

وأضاف المدلل أنه في هذا الاطار وزعت الجمعية منحا دراسية جامعية على 130 طالبا تونسيا وقع اختيارهم ضمن مشروع (منحة طالب) وفق معايير واضحة حيث منحت الأولوية للأيتام والمحتاجين والمتفوقين والذين لا يملكون سندا ماليا يساعدهم على إتمام دراستهم الجامعية.

وفي السياق ذاته ذكر مدير عام الشؤون التعليمية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية منجي النعيمي ،أن "تقديم منح دراسية الى 130 طالبا يهدف إلى مساعدة جهود السلطات التونسية في دعم التعليم والطلبة وذلك عبر تقديم منح لمساعدة الطلبة خاصة المحتاجين منهم".

وأشاد بمبادرة الجمعية المباشرة لا سيما وأن ثلث الطلبة في تونس يتمتعون بمنح دراسية توفرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "ما يشكل ضغطا عاليا على موارد الدولة" معربا عن الأمل في أن تتواصل هذه المبادرات بين الجمعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية خصوصا أن دولة الكويت معروفة بعملها الخيري والإنساني على المستوى العالمي.

لاجئي "الروهينغيا"

وفي بنغلاديش دشنت (الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية) السبت الماضي مرحلة جديدة من برنامجها الإغاثي الطارئ لمساعدة لاجئي (الروهينغيا) الذي استفاد منه 105 آلاف لاجئ بالشراكة مع الجمعيات الخيرية الكويتية.



وقال رئيس الهيئة عبدالله المعتوق في تصريح صحفي إن الهيئة واصلت إنفاذ برنامجها الإغاثي لمصلحة لاجئي (الروهينغيا) على الحدود مع بنغلاديش في مناطق (بالوخالي) و(كوتو فالنغ أوخيا) و(كوكس بازار) المتاخمة لولاية (راخين) في ميانمار بالشراكة مع (الجمعية الكويتية للاغاثة) والأمانة العامة للأوقاف و(جمعية النجاة الخيرية) و(جمعية الشيخ عبدالله النوري) الخيرية.

وأضاف المعتوق أن المساعدات التي قدمتها الهيئة والمؤسسات الكويتية عبارة عن 12500 سلة غذائية وزعت على أسر اللاجئين بمعدل طرد غذائي لكل أسرة مؤلفة من خمسة أفراد يكفيها فترة أسبوعين وذلك بحضور مسؤولين في حكومة بنغلاديش.

معونات غذائية

وفي سريلانكا أعلنت جمعية الهلال الاحمر الكويتي امس الأول الخميس توزيع دفعة اولى من المساعدات على النازحين بالدولة بعد امطار غزيرة اصابت قريتي (هانولا) و(بادوكا) في محافظة (كولومبو) وأدت الى هدم الكثير من المنازل.



وقال رئيس الفريق الميداني للجمعية في سريلانكا خالد المطيري، ان المساعدات شملت 800 سلة غذائية و800 سلة مواد مطبخ ومواد تنظيف وتم توزيعها بالتعاون مع الصليب الاحمر في سيرلانكا.



وذكر ان الهلال الاحمر الكويتي سيقوم ببناء وترميم بعض المنازل المتضررة في محافظات عدة موضحا ان حجم المساعدات المقدمة من الجمعية الى جميع المحافظات السريلانكية هي 4000 سلة غذائية و4000 سلة ادوات للطبخ والنظافة الشخصية مشيرا الى ان التوزيع يتم بالتعاون والتنسيق مع السفارة الكويتية في الدولة.