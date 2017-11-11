أشاد سفير فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب بحرص الكويت على خروج مؤتمر (معاناة الطفل الفلسطيني) المزمع عقده غدا الأحد بنتائج إيجابية، معربا عن اعتقاده أن الكويت لا تستضيف المؤتمرات إلا وهي متأكدة من أن نتائجها ستعكس مكانة الكويت عربيا ودوليا.

وقال طهبوب ، اليوم السبت «نحن نعرف مدى أهمية وقيمة فلسطين في قلوب الشعب الكويتي بشكل عام والقيادة السياسية بشكل خاص»، معربا عن تفاؤله في الخروج بنتائج على مستوى متميز لتحظى بمتابعة جيدة فيما بعد.

وعن التحضيرات النهائية للمؤتمر أوضح ان الحكومة الكويتية تقوم بعملها على أكمل وجه في شأن في أي مؤتمر تستضيفه، مضيفا انه لمس من خلال متابعته مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخارجية والجهات المعنية «وجود خلايا نحل» تعمل على مدار الساعة من اجل ظهور تنظيم المؤتمر بأحسن صورة.

وأضاف ان هناك متابعات «حثيثة» من قبل المنظمين داخل البلاد من ناحية استقبال الوفود وتنظيم قاعات المؤتمر الذي ستعقد جلسته الافتتاحية في قصر بيان ثم تنتقل أعماله إلى فندق (شيراتون) الكويت.

وذكر ان زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت إلى الكويت تأتي تلبية لدعوة من (قائد العمل الإنساني) سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لافتتاح المؤتمر.

وبين ان الرئيس الفلسطيني سيجري عقب الجلسة الافتتاحية محادثات رسمية مع سمو أمير البلاد وسيعقد عددا من اللقاءات السياسية مع كبار المسؤولين في البلاد.

وأفاد بأن المؤتمر الدولي حول معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك قوى الاحتلال لاتفاقية حقوق الطفل يأتي بتنظيم من جامعة الدول العربية واستضافة كريمة من (مركز العمل الانساني) الكويت.

وقال إن المؤتمر سيسلط الضوء على انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي تجاه الطفل الفلسطيني في أراضي دولة فلسطين المحتلة من كل النواحي وكل ما تعنيه كلمة طفولة من معان اضافة الى تشريعات الكنيست الاسرائيلي (البرلمان) وشرعنته ممارسات قمعية كاعتقال الأطفال وهم دون سن 14 عاما.