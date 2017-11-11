شارك سفير دولة الكويت لدى أستراليا نجيب عبدالرحمن البدر اليوم السبت في مراسم احياء الذكرى 99 لضحايا الحرب العالمية الأولى وذلك في مقر النصب التذكاري للجنود في العاصمة كانبرا.



وقال السفير نجيب البدر في بيان، إنه تشرف بتقديم اكليل من الزهور باسم شعب دولة الكويت تأكيدا على أهمية تعزيز ثقافة السلام واهمية الدور البارز الذي تضطلع به أستراليا في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.



واضاف ان "هذا اليوم يعد يوما مهما لأستراليا والبشرية حيث يمثل ذكرى مأساوية لفقد أكثر من 60 ألف جندي أسترالي ضحوا بأرواحهم".

ووصف الحرب العالمية الاولى ب"أكثر الحروب تدميرا في تاريخ البشرية".



وتضمن برنامج احياء هذه الذكرى الوقوف دقيقة صمت في مراسم تقدمها حاكم عام أستراليا ورؤساء مجلسي الشيوخ والبرلمان والحكومة ورؤساء البعثات الدبلوماسية في العاصمة كانبرا.





