ارتفع سعر برميل النفط 26 سنتا في تداولات أمس الجمعة ليبلغ مستوى 60.57 دولار امريكي مقابل 31ر60 دولار في تداولات يوم الخميس الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول .



وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط الخام في العقود الاجلة في تعاملات بورصة نيويورك التجارية كما ارتفعت اسعار خام القياس العالمي مزيج برنت في ظل تكهنات بأن تتفق الدول المنتجة للنفط على تمديد خفض الانتاج في الاجتماع الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري.



وارتفعت عقود الخام الامريكي الى 16ر57 دولار امريكي في تعاملات بورصة نيويورك التجارية امس الجمعة بينما حقق مزيج برنت كذلك ارتفاعا بمقدار 36 سنتا ليصل إلى مستوى 07ر64 دولار في بورصة لندن.