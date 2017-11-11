



كشفت إدارة العلاقات العامة عن التقرير الإحصائي الذي أعدته إدارة العلاقات العامة و الذي يبين عن قيام إدارة النظافة العامة و إشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة برفع122284م3 من الأنقاض و 235سيارة مهملة و معروضه للبيع خلال شهر أكتوبر 2017 .

وفي هذا الصدد أوضح مدير إدارة النظافة العامة و إشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة مشعل العازمي، بأن الإدارة و المتمثلة بمراقبة النظافة العامة و مراقبة إشغالات الطرق قد قاموا بتوجية5181 تعهد و إنذار ووضع 10173 ملصق على السيارات المهملة و سكراب و المعروضة للبيع و ورفع 235 سيارة مخالفة إلى جانب تجديد 89 رخصة و تحرير 1166 مخالفة تنوعت مابين 1067 مخالفة نظافة و 99 مخالفة إشغال الطريق .

و أشارة العازمي عن قيام الإدارة بتكثيف الحملات التي تستهدف مخالفين القرار الوزاري رقم 9/87 و الذي ينص بحظر إلقاء المحارم و علب و أعقاب السجائر على الأرصفة و الميادين و التي تصل عقوبتها إلى غرامة 200 دينار مشيرا بأن الحملات مستمرة لتطبيق قانون النظافة العامة و لن نتهاون في تطبيقها اتجاه المخالفين.

و دعت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالعمل البلدي التواصل عبر حساب البلدية بموقع التواصل الاجتماعي @kuwmun لافته إياهم إلى انه سيتم التعامل مع شكواهم مباشرة وفقاً للوائح وأنظمة البلدية .