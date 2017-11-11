العتل : الدورتين ضمن خطة الإدارة لرفع مستوي أداء الباحثين النفسيين والاجتماعيين

المطيري : تهدف إلى إكساب الباحثين مهارات تطبيق أحدث الاختبارات

عبدالكريم العبدالله

اعلن مدير إدارة الصحة الاجتماعية بوزارة الصحة د.محسن العتل عن تنظيم الادارة حالياً دورتين تدريبيتين للباحثين النفسيين في المستشفيات العامة والتخصصية في مجال اختبارات الذكاء للأطفال.

وذكر في تصريح صحافي ان الدورتين هما ، دورة اختبار "وكسلر" المطور ودورة اختبار ويبسي للأطفال ما قبل سن المدرسة ، منوها الى مشاركة ٢٠ متدرب ومتدربة في هذه الدورة التي نظمت بالتعاون مع إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية بوزارة التربية في الفترة من ٥-١٦ نوفمبر ٢٠١٧ وذلك ضمن خطة الإدارة لرفع مستوي أداء الباحثين النفسيين والاجتماعيين لمواكبة أحدث التطورات في التدخلات المهنية في التشخيص والعلاج .

الاختبارات النفسية



من جانبها ، وأوضحت رئيس قسم البحوث والدراسات بإدارة الصحة الاجتماعية د.سارة المطيري أن الدوررات تهدف إلى إكساب الباحثين النفسيين مهارات تطبيق أحدث الاختبارات النفسية التي تقيس ذكاء الأطفال وذلك لتغطية النقص في عدد الباحثين المدربين علي تطبيق هذه الاختبارات في عيادات الطب التطوري والهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة .

وبينت انه سيعقب الدورات النظرية وورش العمل فترة تدريب ميداني للتطبيق علي حالات فعلية من الاطفال في المراحل الدراسية المختلفة ، ويعقبها تقييم لمستوي أداء الباحث وقياس مدي تمكنه من إتقان التطبيق قبل إجازته لممارسة الاختبار .

واضافت د.المطيري : وقد سبق عقد عدة دورات مماثلة منذ العام ٢٠١٣ بالتعاون مع وزارة التربية ، في اختباري "وكسلر" و"ستانفورد بينيه".