أكدت وزارة التجارة والصناعة، اليوم السبت، استمرار تدريب الفاحصين الكويتيين في مكتب البراءات الكويتي لدى مكتب البراءات الخليجي لتمكينهم من فحص براءات الاختراع والاستفادة من الخبراء الخليجيين.

وقال وكيل الوزارة بالوكالة والوكيل المساعد لشؤون المنظمات والتجارة الخارجية، الشيخ نمر الصباح، في تصريح صحافي، إن المرحلة الثانية من التعاون بين الجانبين أنجزت فحص 45 ملف براءة اختراع.

وأوضح أن العمل مستمر لإنجاز فحص 324 ملفا ، مضيفا أنه من خلال برامج التعاون المشترك بين الجانبين أوفدت الوزارة خمسة فاحصي براءات اختراع بتخصصات مختلفة للعمل على الفحص الموضوعي للملفات وتدريب الفاحصين الكويتيين.

وأفاد بأنه سيتم استبدال الفاحصين الموفودين بآخرين للاستفادة من جميع الخبرات الموجودة لدى المكتب الخليجي عبر عملية الإيفاد على عدة مراحل حتى الانتهاء من فحص جميع الملفات وتدريب الفاحصين الكويتيين مع خبراء من المكتب الخليجي وبجميع التخصصات المطلوبة.