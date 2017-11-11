دارين العلي

قال وكيل وزارة الكهرباء والماء، م. محمد بوشهري، إن الوزارة قامت بدفع كافة مستحقات الشركات التي تنفذ عقود لصالحها، لافتا إلى أن تأخر بعضها في دفع رواتب الموظفين العاملين على عقودهم يرجع إلى أسباب خاصة بهم ولا علاقة للوزارة بهذا التأخير أو التعثر.

وأوضح بوشهري في تصريح صحافي، أن هناك بعض الشركات لديها اكثر من عقد تنفذه لصالح الوزارة لذا يوجد تفاوت في مدد التأخير الخاصة بدفع الرواتب، مشددا على حرص الوزارة دفع مستحقات الشركات ليتسنى لها دفع رواتب الموظفين الذين يعملون على عقودهم وفقا للوائح والقوانين التي لا نستطيع أن نتجاوزها، موضحا أن الوزارة ليس لديها أي تأخير في صرف مستحقات الشركات التي قد تحجز البنوك على الدفعات التي تضعها الوزارة في حسابات بعضها .

وأوضح بوشهري أن هناك 3 قطاعات يوجد عليها عقود للعمالة الأول قطاع المحطات وقد بدأنا في إيجاد بدائل من خلال عقود أخرى، والقطاع الثاني شبكات النقل وبدأ يعتمد على نفسه، أما قطاع شبكات التوزيع فلدينا ممارسة في مراحلها النهائية في الفتوى والتشريع، وبمجرد أن تأتي الموافقة سيتم طرحها خلال فترة قصيرة لأنها ممارسة وليست مناقصة، مشيرا إلى انه تم تخفيض تكلفة العقد إلى النصف فهي ممارسة بديلا للعقد الذي انتهى .

وأشار بوشهري إلى أن عقود شؤون المستهلكين ومنها قراءة العدادات والقطع وغيرها سوف تنتهي بمجرد أن تدخل العدادات الذكية للخدمة، وبذلك نكون قد وفرنا ملايين الدنانير على خزينة الدولة، وعلى الجانب الآخر نحقق طفرة في ما يتعلق بتحصيل المديونية.