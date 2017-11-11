الحشاش: حملات التوعية لإيضاح أهمية تفعيل هذه المواد وأهدافها في حماية جميع فئات المجتمع

قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة، اللواء فهد الشويع، اليوم السبت، إن تفعيل بعض مواد قانون المرور ساهم في انخفاض مخالفات ممنوع الوقوف والوقوف على الرصيف من 4000 إلى 150 يوميا.

واوضح اللواء الشويع في بيان صحافي، صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، "أن تفعيل بعض مواد قانون المرور يأتي في إطار الإجراءات الحازمة لضبط الحركة المرورية على كل الطرق والتي منها حملات المرور المفاجئة والمستمرة لحماية مستخدمي الطرق والحد من الحوادث المرورية".

وأضاف أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، أصدر قرارا بإضافة ثلاثة بنود جديدة إلى المادة 207 من قانون المرور أجازت حجز المركبة مدة لا تتجاوز شهرين وغرامة 15 دينارا إذا ضبط قائد الدراجة النارية وهو لا يرتدي خوذة اثناء القيادة واستخدام الهاتف النقال باليد اثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان لقائد المركبة أو الركاب في المقاعد الامامية".

من جهته قال المدير العام للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، العميد عادل الحشاش، "إن الإدارة تنسق مع قطاع المرور في حملات التوعية لجميع فئات المجتمع لإيضاح أهمية تفعيل هذه المواد من قانون المرور وتوضيح أهدافها في حماية الجميع".

وذكر أن هناك حملة توعوية دشنتها الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني تستخدم وسائل الإعلام المختلفة لتجنب من يقومون بالوقوف في الأماكن الممنوع وعلى الأرصفة المساءلة القانونية.

وأضاف أن هذه الإجراءات الرادعة لمخالفي القانون تستهدف المصلحة العامة للوطن وحماية الارواح والممتلكات، مبينا ان العملية التوعوية تشهد تعاونا وتنسيقا بين المؤسسة الأمنية ووسائل الاعلام لتحقيق نتائجها المرجوة.