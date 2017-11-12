الجولات تهدف إلى توعية المواطن والمقيم بضرورة مراعاة الإجراءات القانونية عند استخدام خدمة الكهرباء والماء

الغرامة وقطع التيار عقوبة نقل الكيبل ورفع العداد

عدنان دشتي: 150 إلى 200 مخالفة مائية وكهربائية شهرياً تسجلها فرق الضبطية في مختلف المحافظات

169 عدد الضباط القضائيين ونطمح لزيادتهم إلى 200 لتغطية كل المحافظات

ننصح أصحاب القسائم بعدم تسليم كامل إجراءات بنائهم للمقاول لأنه يهمل تراخيص الكهرباء فتقع المخالفة

أحمد الشمري: لا نهدف إلى المخالفة فحسب بل لتوعية المستهلك بأهمية الحفاظ على موارد الدولة

وضع «بلوك» على حساب المخالف في موقع المخالفة مباشرة يقطع عليه الطريق من التهرب منها

نرفق المخالفة ببراهين وأدلة تجنباً للطعن أمام جهات التحقيق





دارين العلي

تستمر وزارة الكهرباء والماء في حملاتها التفتيشية في المناطق لرصد المخالفات سواء الكهرباء أو المياه بهدف تقويم اوضاع الشبكة ورفع الضغط عنها وتوعية المستهلكين بضرورة الحفاظ على هذين الموردين بشكل أفضل.

«الانباء» رافقت احدى فرق الضبطية القضائية في جولة داخل احدى المناطق بمشاركة رئيس فريق الضبطية القضائية م. عدنان دشتي ونائب رئيس الفريق م. أحمد الشمري حيث تم رصد عدد من المخالفات كان أبرزها نقل كيبل الكهرباء من مكانه ووجود تيار كهربائي بعد هدم و ترميم احدى القسائم دون علم الوزارة بالاضافة الى اتلاف ارتباط المياه وتركيب مضخة مياه مخالفة.

وأكد م. عدنان دشتي خلال الجولة ان الوزارة تهدف من وراء هذه الجولات ليس إلى تسجيل المخالفات فقط وإنما الى توعية المواطن والمقيم بضرورة مراعاة الاجراءات القانونية عند استخدام خدمة الكهرباء والماء سواء فيما يتعلق بحالات التعدي على الشبكة او في حالات الهدر.

وقال ان فرق الضبطية القضائية التابعة للوزارة ترصد تقريبا من 20 الى 60 مخالفة شهريا، لافتا الى ان هذه المخالفات تتنوع بين تحرير محاضر مخالفة او إثبات حالة.

وتحدث دشتي عن مخالفة نقل الكيبل أو تغير حجم الكيبل قبل أو بعد الهدم او اثناء الترميم دون اتابع الإجراءات المتبعة، وقد تم رصد حالة خلال الجولة، لافتا الى انه في هذه الحالة لا يتم انذار المستهلك وانما تحرير محضر ضبط مخالفة مباشرة وقطع التيار الكهربائي وهذه من المخالفات التي تتخذ الاجراءات فيها مباشرة وعلى المخالف مراجعة الوزارة ورفع كتاب أمر الصلح باسم وكيل الوزارة الى لجنة أحكام قانون 48 على 2005 لدراسة كل حالة على حدة، وبعد ان تتم الموافقة على أمر الصلح ويذهب المخالف الى ادارة التمديدات الكهربائية لفتح ملف مع كتاب لا مانع من إيصال التيار من البلدية.

وحول اجراءات التعامل مع المخالفات المشابهة، قال إنه يتم قطع التيار ورفع العداد ويتم تسجيل المخالفة، وفي حال عدم وجود حارس للمبنى او صاحب العقار يحق للوزراة قطع التيار ومخالفة المستهلك غيابيا ووضع ملصق واضح بالمخالفة على صندوق العداد يطلب فيها من المخالف مراجعة الوزارة.

وأشار الى ان مخالفات نقل الكيبل تتكرر كثيرا اذ تم رصد 150 حالة منذ بداية 2017 على مستوى المحافظات، وقال ان ذلك يرجع إما لجهل المستهلك بالاجراءات الواجب اتباعها عند هدم قسيمته واعادة بنائها، وإما لتجاهل دفع المستحقات أو الرسوم أو تجاوز ومخالفة البناء ووجه دشتي رسالة لاصحاب المباني المراد هدمها أو إضافة أدوار وبالتالي زيادة أحمال عليه بضرورة مراجعة الوزارة وتقديم الاوراق المطلوبة في ادارة التمديدات الكهربائية وعدم التصرف بالعدادات دون الرجوع الى الوزارة والا سيتعرض للمخالفة، لافتا الى ان الاجراءات في الوزارة لا تأخذ وقتا وتسير بشكل سريع في حال اكتمال جميع مستندات مقدم الطلب.

ونصح دشتي المستهلكين من اصحاب المباني الجديدة أو إضافة بناء عدم ترك كل امور قسائمهم بيد المقاول اذ عليهم القيام بمراجعة الوزارة وتقديم طلب نقل الكيبل او ايصال التيار او تقوية التيار لأن المقاول عادة لا يقوم بذلك والوزارة لا تقبل معاملاته اذا لم يكن يملك توكيلا رسميا من المستهلك.

وشدد دشتي على ذلك لأن المالك أحيانا لا يعرف ما هي الاجراءات لذلك دائما ننصحه بالتوجه الى الوزارة وانهاء الاجراءات لانه هو المتضرر أولا وأخيرا في حال المخالفة لأن المخالفة لا تطول المقاولين وانما أصحاب القسائم وقد تصل الاجراءات بتحويلها الى جهات التحقيق سواء الداخلية أو النيابة.

وأوضح أن المقاول عندما يقوم بالهدم ونقل العداد او رفعه دون مراجعة الوزارة فان المخالفة تطول صاحب القسيمة وتعطل اجراءات ايصال التيار له في المستقبل كما تترتب عليها غرامات مالية تبدأ بوجوب تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه جراء استهلاك الكهرباء والماء في جميع العقارات المسجلة باسمه، ثم دفع غرامة ضعف قيمة الاستهلاك في العقار المخالف بشأنه، كما يتحمل المستهلك رسوم قطع واعادة التيار.

أنواع المخالفات

وعن أنواع المخالفات، قال ان هناك عددا من المخالفات مدرجة في القانون رقم 48 2005 وفيها أن كل من يستغل الكهرباء والماء بتوصيل مباشر دون اتباع اجراءات الوزارة يعتبر مخالفا، كما ان رفع العدادات سواء للمياه أو الكهرباء والتوصيل المباشر الكهرباء دون علم الوزارة أيضا هي مخالفة صريحة، أما الحالات الأخرى فهي في حالات نقل الكيبل عند هدم المباني القديمة الى خارج أرض القسيمة وعدم اتباع الاجراءات والنظم المعمول فيها بالوزارة فمن الواجب على صاحب العقار الذي يريد هدم القسيمة تقديم طلب قطع التيار للوزارة ودفع مستحقات الوزارة المترتبة عليه نظير استهلاكه للكهرباء والماء في المبنى المراد هدمه ثم تقديم كتاب لا مانع من ايصال التيار من البلدية وادخال حجم الأحمال التي يحتاجها في قسيمته، وهذه العملية باتت تتم عبر الاون لاين منذ بداية 2017 بين الوزارة والمكاتب الاستشارية الهندسية.

وتحدث عن نوع آخر من المخالفات وهو اثبات الحالة في هدر المياه والكهرباء كالانارة النهارية واستخدام خرطوم المياه لغسل السيارات وأمام المنازل، لأنه هدر مورد طبيعي مدعوم من الحكومة بشكل كبير.

وعن الضباط القضائيين والصعوبات التي تواجههم، قال انه بتوجيهات من وكيل الوزارة م محمد بوشهري هناك دورة ستنظمها الوزارة قريبا لترشيح عدد اضافي من الضباط القضائيين لتغطية جميع محافظات الكويت، لافتا إلى أن الضباط القضائيين يتم إعطائهم دورة قانونية في معهد الدراسات القضائية وبعد ذلك دورة اخرى في الوزارة لتوضيح انواع المخالفات المتعلقة بالكهرباء والماء وكيفية التعامل معها ومع المستهلك وحول ما اذا كان هناك تعاون مع البلدية بشأن المخالفات، قال إن التعاون مع البلدية متواصل بشكل مستمر، لافتا الى ان البلدية ترسل للوزارة كتبا بقطع التيار عن المباني المخالفة سواء في زيادة أدوار أو المباني التي يتم بناؤها من جديد أو وجود عزاب في السكن الخاص

المحاضر وإثبات الحالة

بدوره، تحدث نائب رئيس فرق الضبطية م. أحمد الشمري عن الفارق بين محاضر المخالفات وإثبات الحالة، لافتا الى ان المخالفات تترتب عليها غرامات وهي في حالات التعدي على الشبكة والانتفاع بالكهرباء والمياه خارج نطاق الاجراءات القانونية، أما اثبات الحالة فلا يترتب عليه غرامة كحالات هدر المياه اذ يتم توقيع تعهد من قبل المخالف الذي يقوم بدفع غرامة فقط في حال تكرار مخالفته.

وعن إجراءات تسجيل المخالفة، أكد الشمري ان أبرز ما يتضمنه محضر المخالفة اثباتها ذلك عن طريق التصوير ووضع الادلة والبراهين لتقديمها أمام الوزارة وكذلك أمام جهات التحقيق سواء في الداخلية أو النيابة تجنبا للطعن فيها.

ولفت الى ان قانون الاجراءات الجزائية الكويتي المنظم لعمل الضبطية القضائية ينص على ان البحث عن الجرائم ومرتكبيها يتطلب جمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق بالدعوى مؤكدا ان هذا ما تتم مراعاته حين تسجيل المخالفة الكهربائية.

وأوضح أن اجراءات المخالفة تسير بشكل سريع أولا عبر الصاق محضر مخالفة ومطالبة المخالف بمراجعة الوزارة، وفي حال قطع الكهرباء عن العقار المخالف يتم رفع العداد عن طريق ادارة شبكات التوزيع الكهربائية لتسليمه لادارة شؤون المستهلكين الى حين مراجعة صاحب العقار المخالف وتقديم طلب العلم لانهاء الاجراءات.

أما في حال اثبات الحالة، فلفت الشمري الى أنه يتم وضع «بلوك» على حسابات المخالف مباشرة في موقع المخالفة اذ يتم تزويد الضابط القضائي بلابتوب يمكنه من وضع بلوك مباشرة من موقع المخالفة على حسابات المخالف في جميع ادارات الوزارة وتتم ازالته بعد مراجعة المخالف للوزارة ودفع المستحقات المترتبة عليه مقابل استخدامه للكهرباء والماء ثم يوقع تعهدا بعدم تكرار المخالفة اذ انه سيتعرض للغرامة لو تكرر ذلك، لافتا الى ان أهمية وضع البلوك مباشرة في موقع المخالفة يقطع الطريق على المخالفين من التهرب من المخالفة ويساعد في تسهيل عمل فرق الضبطية في ضبط المخالفين.

وشدد الشمري على أن عمل فرق الضبطية القضائية ليس هدفه مخالفة الناس بقدر ما هو توعيتهم للاستخدام الامثل للكهرباء والماء والالتزام باجراءات قانون 48 على 2005.