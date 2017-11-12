السحيب: ربطة الخبز وصلت إلى 4 دولارات ونحذر من مضايا جديدة

أعلن مدير المشاريع الإغاثية بجمعية النجاة الخيرية م.ثامر السحيب توزيع مساعدات عاجلة للمحاصرين السوريين في الغوطة الشرقية استفاد منها أكثر من 1340 إنسانا من الشيوخ والأرامل والمرضى والأيتام، وتأتي هذه المساعدات التي حلت بردا وسلاما على المستفيدين من باب الأخوة الإسلامية والإنسانية والاستجابة الفورية لنداءات الاستغاثة التي يطلقها أهلنا بالغوطة الشرقية.

وقال ان السلال الغذائية ضمت الاحتياجات الضرورية للأسر منها «الأرز والسكر والدقيق والسمن وغيرها من المواد الغذائية الأخرى»، لافتا الى أن الغوطة الشرقية تشهد حصارا شديدا منذ سنوات طويلة مما ينذر بكارثة وقوع «مضايا» جديدة حيث بلغ سعر ربطة الخبز 4 دولارات، متسائلا: كيف ستعيش العوائل التي لا تجد ثمن الخبز فقط ناهيك عن ندرة الدواء والمستلزمات الطبية؟

وأوضح أن النجاة الخيرية تعمل مع شركاء الميدان من المؤسسات والجمعيات الرسمية المعتمدة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية حيث نطمح ومعنا كافة العاملين في حقل الخير الكويتي لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وإغاثتهم واحداث فرق إيجابي في حياتهم.

وقال: قطعنا على أنفسنا عهدا منذ اندلاع الأزمة السورية بأن نقف مع المظلومين والمهجرين والمرضى والمنكوبين، وبفضل الله ثم عطاء المحسنين قدمنا مساعدات إغاثية شملت الدواء والغذاء والكساء وأخرى طبية من خلال دعم الجرحى والمرضى وإقامة المخيمات العلاجية، علاوة على فتح أبواب المدارس والمؤسسات التربوية لتعليم أبناء الشعب السوري وانتشالهم من أن يقعوا ضحية للجهل والتخلف والأمية، بجانب تنفيذ مشاريع إنتاجية جعلت من اللاجئين طاقات منتجة وتحولت من العوز إلى العطاء والإنتاج.

واختتم تصريحه بشكر أهل الخير داعمي جمعية النجاة الخيرية وكافة الجمعيات الخيرية الكويتية فالجميع يتنافس في خدمة المستفيدين آملين من العلي القدير أن يعود اللاجئون والنازحون إلى ديارهم سالمين غانمين. للتواصل ودعم المشروع الاتصال على 1800082.