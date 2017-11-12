عاطف رمضان

توقعت مصادر مطلعة فوز مشروع مراكز المونتاج التلفزيونية التابع لوزارة الإعلام بجائزة أفضل مشروع للعام 2017 في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال ملتقى إذاعي تلفزيوني بحضور اتحاد إذاعات الدول العربية ASBU سيعقد في دبي الأسبوع الجاري.

وقالت المصادر لـ «الأنباء» إن مشروع مراكز المونتاج عبارة عن مركز شامل ورئيسي لعمل المونتاج لجميع مراكز البث والاستديوهات الإنتاجية بصفة تزامنية على الهواء مباشرة.

وأفادت المصادر بأن هناك أيضا أجهزة تابعة لهذا المركز لعمل تصحيح الألوان وتنقية الصورة، كاشفة عن أنه سيتم قريبا ربط هذا المشروع بالأرشيف التلفزيوني من حيث تبادل المواد الفيلمية والصوتية.

وذكرت أن هذا المشروع تم تنفيذه بالكامل ويحوي 23 مركز مونتاج ويخدم جميع القنوات التلفزيونية، وهو مشروع فريد من نوعه، مشيرة إلى أن المشروع بدأ تنفيذه مع مطلع العام الحالي والانتهاء منه خلال الشهر الجاري، حيث من المنتظر أن تقوم الشركة المنفذة بتسليمه للوزارة.