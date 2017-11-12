بدعم من ثلث المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان وبالتعاون مع مركز الأنوار وجمعية الراسخون في العلم الخيرية، تنظم مبرة المتميزين لخدمة القرآن الكريم والعلوم الشرعية مسابقة «أنوار الكويت» الثالثة لحفظ وفهم علوم الشريعة الثالثة خلال الفترة من 11- 13 ديسمبر المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز الأنوار د.خالد الحبشي إنه قد بدأ التسجيل في المسابقة اعتبارا من يوم الأحد 5 نوفمبر الجاري وسيستمر بإذن الله حتى السابع من شهر ديسمبر المقبل، موضحا ان فكرة المسابقة تقوم على تنظيم مسابقة متخصصة في حفظ وفهم متون علوم الشريعة من نحو وبلاغة وصرف وعقيدة وتفسير وحديث وفقه وأصول فقه وقواعد فقهية ترغب في حفظها وتعين الحفاظ على تثبيت الحفظ والمراجعة.

وأضاف: نسعى من خلالها إلى نشر متون علوم الشريعة بالمجتمع الخليجي وإبراز دورها في فهم القرآن الكريم والسنة النبوية واستنباط الأحكام منهما والاحتفاء بحفظتهما وتكريمهم.

وعن أهدافها، قال إنها تهدف إلى تأكيد دور الكويت في الاهتمام بالشريعة وعلومها، وشحذ همم الشباب في الإقبال على المتون الشرعية حفظا وفهما، والمساهمة في غرس حب العلوم الشرعية والاعتزاز بها، والتشجيع على تعلمها، لافتا الى تنظيم هذه المسابقة للعام الثالث على التوالي وأن مسابقة هذا العام ستكون في أربعة علوم: النحو «نظم الآجرومية»، والبلاغة «نظم مائة المعاني»، ومصطلح الحديث «الرتبة في نظم النخبة»، والعقيدة «تمام المنة في نظم أصول السنة»، ويمكن للجميع المشاركة فيها رجالا ونساء ابتداء من عمر 14 سنة فما فوق، وأن كافة المعلومات عن نظام المسابقة وكيفية التسجيل وموعد الاختبارات موجودة على موقع جمعية الراسخون في العلم الخيرية www.alrasikhon.org.