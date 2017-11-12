نيشان: الأديان السماوية تدعو إلى عمل الخير والإيثار على النفس



عاطف رمضان

انطلقت أمس فعاليات ملتقى مبادرات الشباب التطوعية والإنسانية في دورته الثانية، وذلك بمشاركة عدد من أصحاب المبادرات التطوعية من دول عربية مشاركة في الملتقى، وبمشاركة ودعم جهات حكومية وخاصة في الكويت.

وأكد الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس في تصريح صحافي عقب افتتاحه معرض المبادرات، أن الهدف من إقامة الملتقى هو تعريف الشباب بالتعامل مع وسائل الإعلام وكيفية تسويق مبادراتهم التطوعية خلالها، مشيرا إلى أهمية دور الملتقى في تثقيف الشباب فيما يخص تسويق مبادراتهم والتعامل مع وسائل الاعلام، وأن تكون هذه المبادرات متنوعة يقدمها العديد من الشباب على مستوى الدول العربية.

وأضاف الخميس أن الملتقى انطلق بافتتاح معرض المبادرات اعقبه جلسة حوارية تحت عنوان «حياتي في العمل التطوعي» حيث تم خلالها استعراض تجارب الشباب في مبادرات العمل التطوعي.

وأعرب الخميس عن سعادته بانطلاق هذا الملتقى في الكويت، خاصة أن احتضانها لهذا الملتقى جاء مناسبا مع اختيارها مركزا للعمل الإنساني وتسمية سمو الأمير قائدا لهذا العمل، وأن مشاركة الشباب من مختلف الدول العربية تعود بالفائدة على الجميع من خلال تبادلهم للأفكار ويكون هناك تنافس بينهم لتحقيق نتائج أفضل في المجال التطوعي.

وأشار إلى أن هناك 860 مبادرة تقدمت للمشاركة منذ الإعلان عن انطلاق الملتقى، حيث تأهلت 90 مبادرة منها للتصفيات النهائية، وتم الإعلان عن 10 فائزين من المبادرات التطوعية، مبينا أن العمل التطوعي يساعد على تقوية شخصية المتطوع ومهاراته، واكتسابه لمهارات جديدة ومتنوعة، كما أنه يعد وسيلة لنهضة المجتمع.

وخلال الندوة التي عقدها الملتقى على هامش المعرض بعنوان «حياتي في العمل التطوعي» رحب أمين عام الملتقى ماضي الخميس بالمشاركين من الشباب وأتاح لهم طرح تجاربهم في الأعمال التطوعية، حيث شارك في الندوة 33 فرقة ومبادرة تطوعية.

وقد أدار الندوة الإعلامي نيشان الذي استعرض تجاربه الشخصية في العمل التطوعي والإنساني، مشيرا إلى أنه تعلم العديد من القيم في حياته، أهمها تفضيل مصلحة الغير على مصلحة الشخص ذاته وهو «الإيثار».

وأضــاف نـيـشـان أن الشخص يبادر وينجز لكن من الضروري إدخال البهجة والسعادة في قلوب الآخرين وأن الأديان السماوية جميعها تدعو إلى عمل الخير.