الحكومة مازالت بانتظار قرار مجلس الأمة بشأن اتفاقيتي «القيمة المضافة» و«الانتقائية» المرسلتين إلى المجلس منذ فترة

مريم بندق

أعلن وكيل وزارة المالية خليفة حمادة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أن وزارة المالية أنجزت التنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن إزالة العوائق التي تعترض مسار شبكة السكك الحديدية الجديد.

وبشأن تعويض أصحاب مزارع الوفرة، كشف وكيل وزارة المالية خليفة حمادة عن أنه تم تحديد مبالغ التعويض وأن الكشوف شبه جاهزة.

يأتي ذلك بعد أن كلف مجلس الوزراء الهيئة العامة للزراعة بالتنسيق مع وزارة المالية بشأن إزالة العوائق التي تعترض مسار شبكة السكك الحديدية وموافاة هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بنتائج هذا التنسيق تمهيدا لتحريك عجلة مشروع شبكة السكك الحديدية الجديد.

وردا على سؤال عن موقف تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، خصوصا في ظل إعلان كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تطبيق ذلك بداية العام، فقال: إن الحكومة مازالت بانتظار قرار مجلس الأمة بشأن الاتفاقيتين المرسلتين إلى المجلس منذ فترة.