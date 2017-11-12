عادل الشنان

شطبت المؤسسة العامة للرعاية السكنية 2772 طلبا من ضمن طلبات الانتظار المسجلين من العام 2000 حتى 2016 إلى جانب 584 طلبا قبل 1995.

وبين تقرير حملة «ناطر بيت» نصف السنوي دخول ما يقارب 2500 طلب بعد فترة تحديث البيانات التي تمت منذ يوليو الماضي حتى الأول من نوفمبر.

من جهة أخرى، ذكر مدير عام بنك الائتمان صلاح المضف أن الدراسة التي يعكف عليها البنك حاليا بالتعاون مع شركة عالمية لإعادة هيكلة التمويل العقاري ستنتهي في مايو 2018 ليكون البنك جاهزا لتمويل التوزيعات الكبيرة التي بلغت ما يقارب 12 ألف وحدة.