هنأ رئيس نقابة العاملين في شركة ايكويت للصناعات البتروكيماوية محمد العجمي مجلس ادارة الشركة وجموع العاملين بها بمناسبة مرور 20 عاما على ميلاد الشركة التي تعد احدى ثمرات الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص.

وقال العجمي في تصريح صحافي بهذه المناسبة ان شركة ايكويت ومنذ إنشائها في عام 1997 خطت خطوات واسعة من التميز محليا ودوليا وأصبح اسمها محط أنظار الجميع لما حققته من نجاح بفضل تضافر جهود العاملين ومسؤوليتهم تجاه الشركة والعمل بروح وطنية قوية.

وذكر ان العنصر الكويتي كان الشريك الأقوى في تحقيق هذا النجاح والتميز منذ انطلاقة الشركة حتى اصبح اسمها يصدح في المحافل الدولية المختصة بصناعة البتروكيماويات.

وأضاف: وبهذه المناسبة يطيب لنا كمجلس ادارة النقابة ان نتقدم بجزيل الشكر للعاملين والعاملات بشركة ايكويت اذ ان العمالة الوطنية لها بصمة واضحة في نجاح الشركة وكما نردد باننا شركاء في النجاح.

وتابع: كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير لزملائنا وزميلاتنا العاملين بالصيانة الدورية القائمة الآن واهتمامهم بمعايير الأمن والسلامة متمنيا لهم التوفيق والنجاح بأعمال الصيانة لسنة 2017.

وختم العجمي تصريحه بالمطالبة بزيادة العمالة الوطنية في الشركة وإعطائها الفرصة الكاملة لإثبات وجودها وتميزها حيث أثبتت على مدى تاريخ الشركة جدارتها بالعمل والتميز بالأداء الوظيفي على مر السنوات السابقة من اجل استمرار تميز الشركة ونجاحها محليا ودوليا.