أكدت وزارة التجارة والصناعة امس استمرار تدريب الفاحصين الكويتيين في مكتب البراءات الكويتي لدى مكتب البراءات الخليجي لتمكينهم من فحص براءات الاختراع والاستفادة من الخبراء الخليجيين.

وقال وكيل الوزارة بالوكالة والوكيل المساعد لشؤون المنظمات والتجارة الخارجية الشيخ نمر الصباح في تصريح صحافي: ان المرحلة الثانية من التعاون بين الجانبين أنجزت فحص 45 ملف براءة اختراع.

وأوضح ان العمل مستمر لانجاز فحص 324 ملفا مضيفا أنه من خلال برامج التعاون المشترك بين الجانبين أوفدت الوزارة خمسة فاحصي براءات اختراع بتخصصات مختلفة للعمل على الفحص الموضوعي للملفات وتدريب الفاحصين الكويتيين.

وأفاد بأنه سيتم استبدال الفاحصين الموفدين بآخرين للاستفادة من جميع الخبرات الموجودة لدى المكتب الخليجي عبر عملية الايفاد على عدة مراحل حتى الانتهاء من فحص جميع الملفات وتدريب الفاحصين الكويتيين مع خبراء من المكتب الخليجي وبجميع التخصصات المطلوبة.