اكد رئيس جمعية الهلال الأحمر د.هلال الساير أمس أهمية الحفاظ على الروابط والعلاقات القوية بين الجمعية وشركائها في العمل الإنساني تحت مظلة الاتحاد الدولي.

جاء في تصريح لـ«كونا» عقب اجتماع وفد الجمعية برئاسة د.هلال الساير بقرنائه من الجمعيات الوطنية من جميع دول العالم على هامش اجتماع مجلس المندوبين في الحركة الدولية للتباحث حول سبل التعاون المشترك في مجالات العمل الإنساني المختلفة.

وقال الساير ان «الجمعية تثمن جهود شركائها في الإنسانية والجمعيات الوطنية في مجالات الإغاثة والمشاريع المستدامة»، مؤكدا حرصها على دعم قدرات الشباب في العمل التطوعي والتشجيع على تبادل الخبرات في مجالات التدريب وتطويرها.

وأضاف ان الجمعية مستمرة في تقديم الدعم للجمعيات الوطنية من خلال مشاريع صغير لتمكين النساء والتأهيل النفسي للأطفال والخدمات الطبية المتنوعة والتعليم وغيرها من المجالات.

وكان وفد «الهلال الأحمر» قد اجتمع امس بوفود عدد من الدول الأوروبية والأفريقية والآسيوية والأميركية وغيرها من الجمعيات من العالم العربي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتبادلت الوفود العديد من الأفكار التي من شأنها ان تعزز علاقاتها وتخدم الحركة الدولية اذ ناقشوا ابرز القضايا الإنسانية وابدوا آراءهم حول عدة قضايا كالهجرة وآثارها على المجتمعات المستضيفة.

كما تطرقت الوفود الى مواضيع تتعلق بتمويل العمل الإنساني الدولي والنزاهة والشفافية والحوكمة والتكنولوجيا الحديثة وابرز تحديات العمل الإنساني وغيرها من القضايا المرتبطة بآليات عمل الحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر.