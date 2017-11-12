بعد مرور عام على مساهمة جمعية الهلال الأحمر الكويتية في تركيب طرفين صناعيين للطفل الفلسطيني عطية بني عودة من محافظة طوباس قضاء مدينة جنين شمال الضفة الغربية عادت الحياة الطبيعية والأمل له وبدأ ممارسة حياته اليومية رغم الصعوبات الصحية التي يمر بها.

وفي هذا الصدد، قالت ممثلة جمعية الهلال الأحمر في فلسطين رضا خضر في تصريح لـ «كونا» ان تركيب القدمين الصناعيتين للطفل تم بعد مناشدة قدمتها عائلة الطفل الى الجمعية التي قامت بتوفير الطرفين الصناعيين بشكل مباشر لإعادة البسمة والأمل الى الطفل الفلسطيني.

وأضافت خضر ان تركيب الطرفين الصناعيين والاستجابة السريعة من قبل الجمعية كانا بمنزلة المعجزة لعائلة الطفل لعدم قدرتها على توفير ثمنهما رغم تقدمها بعشرات المناشدات لجهات محلية ودولية أخرى.

وأشارت الى ان الأطراف الصناعية التي تم تركيبها لعدد من المرضى الذين يحتاجونها غيرت حياتهم وأصبحوا يشاركون في نشاطات المجتمع الفلسطيني في حين بدأ الأطفال يذهبون الى المدارس ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي.

وأوضحت ان هناك اكثر من 200 حالة في فلسطين تحتاج لأطراف صناعية متمنية توفيرها في القريب العاجل.

من جهته، قال والد الطفل اياد بني عودة ان ابنه واجه بعض الصعوبات عند تركيب القدمين الصناعيتين في البداية الا انه مع مرور نحو أسبوع واحد على العملية بدأ التأقلم عليهما وباشر دراسته في مدرسة الهلال الاحمر الفلسطيني بمحافظة نابلس بالضفة الغربية متجاوبا مع كل الفئات المجتمعية.

وشكر بني عودة رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر د.هلال الساير واعضاء مجلس الادارة والقائمين عليها الى جانب ممثلة الجمعية في فلسطين رضا خضر على استجابتهم للنداء في مدة لم تتجاوز 7 ايام لتغطية التكلفة وليتم بعدها التحضير لتصميم وتفصيل الطرفين.