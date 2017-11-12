استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار اليوم الاحد عند مستوى0.302 دينار في حين ارتفع اليورو الى 352ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع ليسجل 398ر0 دينار والفرنك السويسري الى 303ر0 دينار وبقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.

وفي الولايات المتحدة انخفض سعر صرف الدولار امام باقي العملات الرئيسية الاخرى في تعاملات يوم الجمعة الماضي بسبب خيبة أمل المستثمرين الناجمة عن احتمالية تأجيل جزء من الإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة حتى عام 2019 وهو الأمر الذي كبح المكاسب التي حققتها العملة الأمريكية في الآونة الأخيرة.