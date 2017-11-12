بحث سفيرنا لدى رومانيا طلال الهاجري مع رئيس مجلس الشيوخ الروماني كالين تاريشيانو اليوم الاحد قضية اختفاء المواطن الكويتي محمد البغلي في رومانيا داعيا الى بذل المزيد من الجهود لمعرفة مصيره.

وأكد الهاجري،حرص رئيس مجلس الشيوخ واهتمامه وتفاعله مع هذه المسألة الانسانية وانه تعهد بحث السلطات الرومانية المختصة على التحرك وبذل المزيد من الجهود.

وكانت السلطات في رومانيا اعلنت حالة من الطوارئ والاستنفار بحثا عن المواطن البغلي (80 عاما) الذي اختفى في ظروف غامضة في الخامس من اغسطس عام 2015.

كما بحث الجانبان العلاقات السياسية والاقتصادية والانسانية بين البلدين وسبل تعزيزها.

ونقل الهاجري لتاريشيانو تحيات رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وتمنياته لرومانيا بدوام التقدم والاستقرار والازدهار.

ودعا الهاجري رئيس مجلس الشيوخ الروماني الى دعم طلب الكويت لدى الاتحاد الاوروبي بإعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة شنغن الاوروبية اضافة الى تفعيل تبادل الزيارات لوفود الصداقة البرلمانية بين البلدين لافتا الى ان اخر زيارة قام بها وفد برلماني كويتي للعاصمة الرومانية كانت في عام 2014